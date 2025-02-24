Новые меры направлены на цепочки поставок военной продукции, источники доходов, подпитывающие войну, а также компании, с которых Кремль извлекает прибыль, говорится в заявлении властей.

Под санкции попали еще 40 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть.

Ограничения коснулись производителей и поставщиков станков, электроники и товаров двойного назначения, включая микропроцессоры, используемые в вооружении.

В санкционный список вошли компании из третьих стран, среди которых государства Средней Азии, Турция, Таиланд, Индия и Китай - крупнейший поставщик критически важных товаров для нужд российской армии.

Великобритания ввела ограничения в отношении 14 "новых клептократов", среди которых руководители стратегически важных отраслей российской экономики.

Среди них:

Один из богатейших людей России - владелец компании "Новапорт" Роман Троценко.

Предприниматели Эдуард Худайнатов, Мишель Литвак, Роман и Глеб Троценко.

Владислав Филев - владелец авиакомпании S7.

Банкир Игорь Ким.

Член Совета Федерации Арсен Каноков.

Генеральный директор телеканала "Царьград" Наталья Тюрина.

Санкции также введены против министра обороны Северной Кореи Но Кван Чхоля, ряда северокорейских генералов и высокопоставленных чиновников.

Лондон считает их причастными к отправке более 11 000 северокорейских военных на территорию России.

Великобритания впервые применяет новые юридические механизмы для наказания зарубежных финансовых институтов, поддерживающих войну.

Под санкции попал киргизский банк OJSC Keremet Bank, который, по версии британских властей, участвует в схемах обхода финансовых ограничений.

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