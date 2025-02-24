США и Россия вновь проведут переговоры в Саудовской Аравии

По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, переговоры между делегациями США и России состоятся во вторник в Эр-Рияде.

Эта встреча станет продолжением переговоров, прошедших на прошлой неделе. Хотя ее уровень будет ниже предыдущей, сам факт проведения новых обсуждений говорит о прогрессе в диалоге между Вашингтоном и Москвой, добавил собеседник агентства.

Официальные имена участников переговоров пока не раскрываются.

Неделю назад в Эр-Рияде состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, в ходе которой стороны обсудили вопросы, способные заложить основу для будущего саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По итогам переговоров США и Россия договорились о создании "консультационного механизма" для урегулирования спорных вопросов и назначении представителей, которые займутся переговорами по войне в Украине.

На прошлой неделе Трамп заявил, что чувствует большую уверенность в возможности достижения соглашения с Москвой.

На вопрос журналистов в своей резиденции "Мар-а-Лаго" во Флориде о том, состоится ли его встреча с Путиным до конца месяца, он ответил коротко, но интригующе: "Возможно."

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