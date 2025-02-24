Новый, 16-й пакет санкций ЕС нанесет удар по российской экономике, сократит ее доходы и ослабит военный потенциал, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство").
Глава МИД: ЕС должен резко сократить экономическую зависимость от России
Как сообщила агентству LETA советница министра Сигне Знотиня-Знота, Браже подчеркнула, что введенные в понедельник санкции точечно бьют по секторам, которые по-прежнему приносят Кремлю наибольшую прибыль.
Под новые ограничения попали энергетический сектор, торговля и военная промышленность
ЕС запретил временное хранение российских нефтепродуктов в странах блока, ограничил импорт необработанного алюминия и существенно сузил возможность поставок в Россию товаров двойного назначения и продукции, необходимой для военной индустрии.
Под санкции попали еще 74 судна "теневого флота", которые используются для обхода ограничений. Впервые санкции наложены на шесть российских авиакомпаний и пять морских портов.
Под запрет попали 13 российских банков. Усилены ограничения против Беларуси, чтобы перекрыть пути обхода санкций через Минск.
Введены персональные санкции против 83 человек и 55 компаний, причастных к обходу санкционных механизмов.
По словам Браже, ЕС не должен даже обсуждать возможность ослабления санкционного давления.
"Россия неоднократно доказывала, что ей нельзя доверять. Ее необходимо ограничивать всеми возможными средствами, вводя еще более жесткие санкции," - заявила она.
Браже также подчеркнула, что страны ЕС должны как можно быстрее сократить свою экономическую зависимость от России.
Кроме того, глава латвийского МИД призвала ЕС разработать юридические механизмы, которые позволят конфисковать замороженные активы Центрального банка России и направить их на поддержку и восстановление Украины.
"Россия должна заплатить за содеянное. Это не должно ложиться на плечи кого-то еще," - подчеркнула министр.
Ранее агентство LETA сообщало, что в понедельник министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе официально утвердили 16-й санкционный пакет против России.
Эта мера была принята в символический день - ровно три года спустя после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Последние санкции направлены на ключевые отрасли российской экономики - энергетику, торговлю, транспорт, инфраструктуру и финансовый сектор.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!