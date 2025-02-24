Глава МИД: ЕС должен резко сократить экономическую зависимость от России

Как сообщила агентству LETA советница министра Сигне Знотиня-Знота, Браже подчеркнула, что введенные в понедельник санкции точечно бьют по секторам, которые по-прежнему приносят Кремлю наибольшую прибыль.

Под новые ограничения попали энергетический сектор, торговля и военная промышленность

ЕС запретил временное хранение российских нефтепродуктов в странах блока, ограничил импорт необработанного алюминия и существенно сузил возможность поставок в Россию товаров двойного назначения и продукции, необходимой для военной индустрии.

Под санкции попали еще 74 судна "теневого флота", которые используются для обхода ограничений. Впервые санкции наложены на шесть российских авиакомпаний и пять морских портов.

Под запрет попали 13 российских банков. Усилены ограничения против Беларуси, чтобы перекрыть пути обхода санкций через Минск.

Введены персональные санкции против 83 человек и 55 компаний, причастных к обходу санкционных механизмов.

По словам Браже, ЕС не должен даже обсуждать возможность ослабления санкционного давления.

"Россия неоднократно доказывала, что ей нельзя доверять. Ее необходимо ограничивать всеми возможными средствами, вводя еще более жесткие санкции," - заявила она.