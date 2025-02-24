Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил в соцсетях, что обсуждает с российским лидером Владимиром Путиным не только возможное завершение войны в Украине, но и крупные экономические сделки.
По его словам, переговоры проходят очень успешно.
"У меня идут серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении войны, а также о масштабных соглашениях в сфере экономического развития, которые будут заключены между США и Россией," - написал Трамп на своей платформе Truth Social.
Трамп выступил с этим заявлением после телефонной конференции с лидерами стран G7, которая состоялась в Белом доме по случаю третьей годовщины российского вторжения в Украину. В обсуждении также участвовал президент Франции Эммануэль Макрон.
В своем посте Трамп подчеркнул, что на саммите G7 он выразил союзникам свое твердое намерение добиться от Украины подписания соглашения, которое даст США доступ к ее природным ресурсам в обмен на американскую поддержку любого мирного урегулирования.
"Я особо отметил критическую важность соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым и редкоземельным металлам, которое, надеюсь, будет подписано очень скоро!" - написал Трамп.
По его словам, этот договор, который он называет "экономическим партнерством", позволит вернуть американскому народу десятки миллиардов долларов и военную технику, ранее переданную Украине, одновременно поддержав украинскую экономику на фоне приближающегося окончания войны.
Во время переговоров с Трампом Эммануэль Макрон заявил, что Европа готова увеличить расходы на оборону, но выразил надежду, что США сохранят свою ключевую роль в поиске мирного решения для Украины.
Макрон также отметил, что он и Трамп продолжат обсуждение перспективы долгосрочного мира в Украине, но подчеркнул, что Киев должен быть вовлечен в переговорный процесс.
Трамп заявил, что Россия готова принять размещение европейских войск в Украине в качестве гарантии выполнения соглашения о прекращении боевых действий.
Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом уже на этой или следующей неделе, а война в Украине, по словам Трампа, может завершиться в течение нескольких недель.
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