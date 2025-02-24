Во время переговоров с Трампом Эммануэль Макрон заявил, что Европа готова увеличить расходы на оборону, но выразил надежду, что США сохранят свою ключевую роль в поиске мирного решения для Украины.

Макрон также отметил, что он и Трамп продолжат обсуждение перспективы долгосрочного мира в Украине, но подчеркнул, что Киев должен быть вовлечен в переговорный процесс.

Трамп заявил, что Россия готова принять размещение европейских войск в Украине в качестве гарантии выполнения соглашения о прекращении боевых действий.

Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом уже на этой или следующей неделе, а война в Украине, по словам Трампа, может завершиться в течение нескольких недель.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!