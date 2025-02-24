Выступая в понедельник на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза, Зеленский заявил:

"Мы надеемся, что сможем закончить эту войну уже в этом году, а не спустя три года," - так он ответил на вопрос норвежского журналиста о том, какие ожидания он связывает с будущим Украины после трех лет войны.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны краткосрочные гарантии безопасности, чтобы не позволить России вновь вернуться на украинскую территорию.

По его словам, вступление Украины в ЕС и НАТО могло бы способствовать достижению этой цели.

Журналисты также спросили Зеленского о его контактах с президентом США Дональдом Трампом.

Украинский лидер рассказал, что у него был хороший разговор с Трампом на саммите G7, который проходил под председательством Канады.

Зеленский не стал раскрывать содержание беседы, однако отметил, что Киев надеется на продолжение поддержки со стороны США и их союзников.

"Мы должны приложить усилия, чтобы не допустить раскола между Европой и США," - добавил он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!