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Зеленский: "Надеемся завершить эту войну уже в этом году" (2)

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что полномасштабная война завершится уже в 2025 году, а не затянется еще на несколько лет.

Выступая в понедельник на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза, Зеленский заявил:

"Мы надеемся, что сможем закончить эту войну уже в этом году, а не спустя три года," - так он ответил на вопрос норвежского журналиста о том, какие ожидания он связывает с будущим Украины после трех лет войны.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны краткосрочные гарантии безопасности, чтобы не позволить России вновь вернуться на украинскую территорию.

По его словам, вступление Украины в ЕС и НАТО могло бы способствовать достижению этой цели.

Журналисты также спросили Зеленского о его контактах с президентом США Дональдом Трампом.

Украинский лидер рассказал, что у него был хороший разговор с Трампом на саммите G7, который проходил под председательством Канады.

Зеленский не стал раскрывать содержание беседы, однако отметил, что Киев надеется на продолжение поддержки со стороны США и их союзников.

"Мы должны приложить усилия, чтобы не допустить раскола между Европой и США," - добавил он.

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