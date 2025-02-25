Невыгодно для самих США: к чему может привести мир "по-трамповски"

Сделанное в 1919 году предостережение Кейнса оказалось пророческим. Ни один из лидеров трех союзных держав, подписавших Версальский договор, не продержался у власти более трех лет. В последующее десятилетие в Германии усиливалась нестабильность, а гиперинфляция сменилась депрессией по мере того, когда одно за другим правительства страны пытались выполнить обременительные условия договора.