Благотворительный фонд пригласил всех желающих принять участие в мероприятии и принести с собой источники света - мобильные телефоны, фонарики, свечи, факелы и другие осветительные предметы.

Сбор участников начался в 17:30 на Думской площади, после чего люди отправились торжественным шествием к Памятнику Свободы. Официальное открытие акции состоялось в 18:00, а само шествие длилось с 18:05 до 18:30.

В завершение участники в едином порыве исполнили гимны Латвии и Украины.

В течение всего дня, начиная с 9:00, у Памятника Свободы проходила акция "Вместе до победы!".

В рамках мероприятия работали пункт сбора гуманитарной помощи фонда Tavi draugi, мастерская "Письма мира", где можно было подписать открытку в поддержку Украины, и магазин сувениров, предлагающий символику Латвии и Украины.

Организация Tavi draugi была основана в 2013 году и с первых дней войны направила все свои усилия на помощь Украине. До вторжения России фонд занимался поддержкой малоимущих семей в Латвии, однако 24 февраля 2022 года его деятельность полностью переключилась на гуманитарную помощь Украине.

Сегодня фонд объединяет волонтеров, компании и неравнодушных граждан, обеспечивая координацию поставок помощи как в Латвию, так и в Украину.

Галерея: Шествие в поддержку Украины

Видео: Начало шествия

Видео: Шествие у Памятника Свободы

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