В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Риге прошла акция памяти и поддержки "Путь света для Украины". В биатлонной сборной вспыхнул конфликт: Андрей Расторгуев обвинил тренера Илмара Брициса в нападении. Между тем "Новое Единство" предложило нового кандидата на должность министра образования. Все громче звучат разговоры о перемирии между Россией и Украиной - часто без участия Киева. В Германии лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц победил на выборах и, вероятно, станет канцлером. Читайте обо всем этом в подборке RUS TVNET - коротко о главном за 24 февраля.
Главное за 24 февраля ⟩ Третья годовщина войны, нападение на биатлониста Расторгуева и чего ждать от нового канцлера Германии
Новости Латвии:
В воскресенье, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Риге прошла акция памяти и поддержки "Путь света для Украины", сообщили в благотворительной организации Tavi draugi.
Борьба Украины, продолжающаяся уже три года, показала, что Россию можно победить, считает премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Большинство курьеров по доставке еды, зарегистрированных в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD), получили вид на жительство в Латвии, чтобы учиться в одном конкретном учебном заведении - Высшей школе менеджмента информационных систем (ISMA), сообщает передача Nekā personīga на канале TV3.
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев получил травму на чемпионате мира в Швейцарии после нападения тренера Илмара Брициса. Об этом спортсмен рассказал в интервью Латвийскому телевидению (LTV).
В воскресенье, 23 февраля, в даугавпилсском детском развлекательном центре Play Day один мужчина напал на другого с ножом, сообщает даугавпилсский новостной портал "Чайка".
"Новое Единство" выдвинет на пост министра образования и науки мэра Цесисского края Яниса Розенбергса, сообщила в интервью Латвийскому радио премьер-министр Эвика Силиня.
За рубежом:
Слухи о перемирии России и Украины становятся все более и более настойчивыми. И сегодня, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, кажется важным порассуждать - в каком формате это перемирие может существовать.
Блок ХДС/ХСС, по предварительным данным, победил на выборах в бундестаг 23 февраля. Это значит, что новым канцлером, вероятно, станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц. Что он за политик и чего от него ждать?
На прошлой неделе в среду в 19:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Ярва автомобиль съехал в озеро Преэдику. Это не первая авария, слуившаяся в этом месте, пишет портал Rus.Postimees.
В преддверии третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Генеральная Ассамблея ООН в понедельник готовится к голосованию по двум конкурирующим резолюциям.
Американские и российские официальные лица во вторник, 25 февраля, вновь встретятся в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, подтвердил дипломатический источник в комментарии для агентства AFP в понедельник.
Интересное чтиво:
Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Гормоны счастья бушуют в доме кинологов Виктора и Елены Муцениеков в Гауе. Во дворе бегают и играют друг с другом восемь больших собак. Но они ни в коем случае не обычные собаки - их глаза сияют любовью, которую они дарят тем, кто в ней больше всего нуждается. Пара сениоров большую часть своей жизни занимается разведением собак и говорит, что, несмотря на трудности и возраст, помощь другим - их величайшее призвание.
В воскресенье, 16 февраля, 24-летняя южнокорейская актриса Ким Сэ Рон была найдена мертвой в своем доме в Сеуле. Полиция подтвердила, что молодая актриса покончила жизнь самоубийством. Смерть Ким повторно возродила дискуссии о влиянии южнокорейской селебрити-культуры на своих звезд - создававшуюся за эти годы разрушительную атмосферу сравнивали со знаменитым южнокорейским сериалом "Игра в кальмара".
Вторжение России в Украину продолжается уже три года. Известный американский историк Тимоти Снайдер, которого считают лучшим экспертом по Украине на Западе, в прошлом августе срогнозировал, чем может закончиться эта война.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, состоялась премьера клипа Артура Смольянинова на песню "Никому" (Остановите войну), который снимался в Риге и Юрмале.
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