Главное за 24 февраля Третья годовщина войны, нападение на биатлониста Расторгуева и чего ждать от нового канцлера Германии

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За рубежом:

Слухи о перемирии России и Украины становятся все более и более настойчивыми. И сегодня, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, кажется важным порассуждать - в каком формате это перемирие может существовать.

Блок ХДС/ХСС, по предварительным данным, победил на выборах в бундестаг 23 февраля. Это значит, что новым канцлером, вероятно, станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц. Что он за политик и чего от него ждать?

На прошлой неделе в среду в 19:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Ярва автомобиль съехал в озеро Преэдику. Это не первая авария, слуившаяся в этом месте, пишет портал Rus.Postimees.

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В преддверии третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Генеральная Ассамблея ООН в понедельник готовится к голосованию по двум конкурирующим резолюциям.

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Американские и российские официальные лица во вторник, 25 февраля, вновь встретятся в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, подтвердил дипломатический источник в комментарии для агентства AFP в понедельник.

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