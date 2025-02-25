ТЕСТ С ПРИЗОМ Узнайте, здорово ли ваше сердце

Сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются одной из главных угроз здоровью. Высокое кровяное давление, неправильное питание, низкая физическая активность и стресс могут увеличить риск сердечного приступа, инсульта и других серьезных заболеваний. Зачастую эти проблемы развиваются незаметно, поэтому важно вовремя оценить здоровье своего сердца и внести необходимые улучшения в свой образ жизни.
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