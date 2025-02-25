ТЕСТ С ПРИЗОМ Узнайте, здорово ли ваше сердце

Ответьте на 10 вопросов и узнайте, какие у вас сильные и слабые стороны, а также получите рекомендации, как позаботиться о своем сердце в долгосрочной перспективе!

Пройдите тест, зарегистрируйте свой e-mail и принимайте участие в конкурсе до 4 марта.

5 марта мы узнаем имя победителя, который получит набор витаминов, способствующих здоровью сердечно-сосудистой системы, от Apotheka. Удачи в конкурсе!

Фото: Publicitātes foto

Конкурс организован совместно с Apotheka.

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