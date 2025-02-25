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Andrejs Zacarinnijs
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ТЕСТ С ПРИЗОМ Узнайте, здорово ли ваше сердце

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: fizkes/Shutterstock

Сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются одной из главных угроз здоровью. Высокое кровяное давление, неправильное питание, низкая физическая активность и стресс могут увеличить риск сердечного приступа, инсульта и других серьезных заболеваний. Зачастую эти проблемы развиваются незаметно, поэтому важно вовремя оценить здоровье своего сердца и внести необходимые улучшения в свой образ жизни.

Ответьте на 10 вопросов и узнайте, какие у вас сильные и слабые стороны, а также получите рекомендации, как позаботиться о своем сердце в долгосрочной перспективе!

Пройдите тест, зарегистрируйте свой e-mail и принимайте участие в конкурсе до 4 марта.

5 марта мы узнаем имя победителя, который получит набор витаминов, способствующих здоровью сердечно-сосудистой системы, от Apotheka. Удачи в конкурсе!

Фото статьи
Фото: Publicitātes foto

Конкурс организован совместно с Apotheka.

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