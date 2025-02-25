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Фото, Видео Животные на фронте: армия РФ использует ослов и верблюдов для логистики

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: "X"/@visegrad24

В распоряжении оккупационных войск РФ начали появляться ослы. Российские СМИ, а также военные обозреватели сообщают, что эти животные используются для перевозки боеприпасов и грузов, рассказывают несколько зарубежных изданий.

Животных начали использовать, потому что война в Украине продолжает истощает ресурсы обеих сторон, а способность России поддерживать свою напряженную экономику, которая все больше зависит от оборонного производства, остается под вопросом.

Поддерживающие Кремль военные блогеры на прошлой неделе опубликовали кадры, на которых видно, как солдаты обращаются с ослами, заявляя, что те используются в качестве транспортных средств.

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