В распоряжении оккупационных войск РФ начали появляться ослы. Российские СМИ, а также военные обозреватели сообщают, что эти животные используются для перевозки боеприпасов и грузов, рассказывают несколько зарубежных изданий.
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Фото, Видео ⟩ Животные на фронте: армия РФ использует ослов и верблюдов для логистики
Животных начали использовать, потому что война в Украине продолжает истощает ресурсы обеих сторон, а способность России поддерживать свою напряженную экономику, которая все больше зависит от оборонного производства, остается под вопросом.