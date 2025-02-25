СМИ: на сколько Украине хватит оружия без военной помощи США?

Об этом заявила бывшый помощник главы Пентагона Селест Уолландер. В свою очередь украинский военный эксперт Николай Белесков считает, что при разумном расходовании этих ресурсов их может хватить примерно на год.

Один из советников президента Зеленского, пожелавший остаться неназванным, заявил изданию, что прекращение военной помощи со стороны США стало бы "наихудшим сценарием", но он пока не реализовался.

По данным WSJ, страны Европы уже принимают меры, чтобы компенсировать нехватку американской военной помощи. За 2024 год государства Евросоюза, Великобритания и Норвегия в совокупности отправили Украине оружия и боеприпасов на сумму около 25 миллиардов долларов, что превысило объем американских поставок за тот же период.

Также в ЕС возросло производство артиллерийских снарядов: если в 2023 году было выпущено 1,4 миллиона единиц, то в этом году запланирован выпуск 2 миллионов.

Для сравнения: США за три года полномасштабной войны поставили Украине 3 миллиона артиллерийских снарядов, тогда как украинские предприятия в настоящее время производят около 2,5 миллиона боеприпасов для минометов и артиллерии ежегодно.

Тем не менее есть виды вооружения, которые Европа пока не может предоставить в нужном количестве. Это касается, в частности, перехватчиков для систем ПВО Patriot, необходимых для защиты от российских баллистических ракет, а также дальнобойных ракет ATACMS.

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