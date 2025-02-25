Ограничения на алкоголь для молодежи: какое решение приняла комиссия Сейма?

Сбор подписей за эту инициативу был начат еще в 2012 году.

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульскис на заседании отметил, что политика ограничения употребления алкоголя в стране является крайне актуальной, так как Латвия занимает первое место в Европейском союзе по среднему потреблению алкоголя на душу населения.

Представитель Министерства экономики Марина Блашке заявила, что ведомство не выступает против повышения возрастного порога. По ее словам, цели Министерства экономики и Министерства здравоохранения в этом вопросе совпадают.

Депутат Эдмунд Юревиц ("Новое Единство") выразил мнение, что в данный момент нецелесообразно передавать инициативу в Комиссию по социальным и трудовым делам Сейма, поскольку недавно уже были приняты масштабные поправки к закону об ограничении употребления алкоголя. Тогда аналогичные предложения о повышении возрастного ценза не получили поддержки депутатов, напомнил он.

Депутат Райвис Дзинтарс (Национальное объединение), который также является членом Комиссии по социальным и трудовым делам, подчеркнул, что при рассмотрении поправок к закону мнения в комиссии и на пленарном заседании парламента разделились. Комиссия одобрила предложение повысить возрастной ценз для покупки алкоголя до 20 лет, однако большинство депутатов Сейма впоследствии отклонили эту инициативу.

Он также отметил, что при обсуждении поправок между министерствами наблюдались разногласия, что усложнило работу членов комиссии.

В связи с этим парламентарии предложили передать инициативу на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров. Комиссия призвала правительство к 31 октября 2026 года подготовить отчет для Сейма, в котором будут оценены принятые поправки и возможные изменения.

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