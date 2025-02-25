В прошлом году Фонд врачебного риска (ĀRF) принял решения о выплате компенсаций на сумму 1 539 066,37 евро по 51 заявлению, сообщила агентству LETA Инспекция здравоохранения.
За год пациентам выплатили полтора миллиона евро в качестве компенсаций
Всего было рассмотрено 171 заявление о возможном вреде здоровью. В 120 случаях фонд отказал в выплате компенсации, так как не было выявлено ущерба, подлежащего возмещению.
Наибольшее количество заявлений в прошлом году касалось хирургии - всего было подано 40 заявлений, из которых вред был подтвержден в 16 случаях.
В травматологии рассмотрены 39 заявлений на компенсацию, ущерб выявлен в 12 случаях.
В области гинекологии и акушерства было подано 24 заявления, вред был установлен в 10 случаях.
В стоматологии рассмотрены 22 заявления на компенсацию, вред подтвержден в 3 случаях, а в онкологии было подано 19 заявлений, из которых вред был выявлен в 6 случаях.
Ранее, в 2023 году, фонд рассмотрел 172 заявления о возможном вреде здоровью, при этом ущерб был установлен в 44 случаях. Тогда было принято решение о выплате компенсаций на общую сумму 1 313 744,85 евро.
Инспекция здравоохранения напоминает, что согласно Закону о правах пациентов пациент имеет право на компенсацию за причиненный вред здоровью, если в процессе лечения медицинские работники своими действиями или бездействием, а также обстоятельства во время лечения нанесли ущерб его здоровью или жизни.
Кроме того, пациент имеет право на компенсацию расходов, связанных с необходимым последующим лечением для устранения последствий причиненного вреда.
Из Фонда врачебного риска пациент может получить компенсацию за вред, причиненный его жизни или здоровью, а также за моральный ущерб, но не более 142 290 евро. Также фонд покрывает расходы на лечение, но не более 28 460 евро.
Требование о компенсации за вред, причиненный здоровью или жизни, а также за медицинские расходы, необходимо подать в фонд не позднее чем через два года с момента обнаружения ущерба, но не позднее чем через три года с момента его причинения.
Фонд проводит экспертизу по заявкам на компенсацию, готовит заключение и принимает решение о наличии или отсутствии вреда, а также выносит соответствующее решение о выплате или отказе в компенсации.
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