За год пациентам выплатили полтора миллиона евро в качестве компенсаций

Кроме того, пациент имеет право на компенсацию расходов, связанных с необходимым последующим лечением для устранения последствий причиненного вреда.

Из Фонда врачебного риска пациент может получить компенсацию за вред, причиненный его жизни или здоровью, а также за моральный ущерб, но не более 142 290 евро. Также фонд покрывает расходы на лечение, но не более 28 460 евро.

Требование о компенсации за вред, причиненный здоровью или жизни, а также за медицинские расходы, необходимо подать в фонд не позднее чем через два года с момента обнаружения ущерба, но не позднее чем через три года с момента его причинения.

Фонд проводит экспертизу по заявкам на компенсацию, готовит заключение и принимает решение о наличии или отсутствии вреда, а также выносит соответствующее решение о выплате или отказе в компенсации.

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