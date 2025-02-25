Киев договорился с администрацией президента США Дональда Трампа об условиях соглашения по поставкам полезных ископаемых, сообщает во вторник, 25 февраля, газета Financial Times со ссылкой на источники. Об этом пишет издание "Медуза".
Как сообщили украинские чиновники, Киев согласился подписать соглашение с Вашингтоном о совместной разработке украинских минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как США отозвали "самое жесткое требование" - получить 500 миллиардов долларов потенциального дохода.
Согласно варианту договора от 24 февраля, который оказался в распоряжении FT, будет создан фонд, в который Украина будет вносить 50% будущих доходов от добычи полезных ископаемых. Фонд при этом будет инвестировать в проекты в Украине. Кроме того, соглашение не затрагивает месторождения, которые уже разрабатывают крупнейшие нефтяные компании Украины - "Нафтогаз" или "Укрнафта".
При этом в соглашении нет каких-либо упоминаний о гарантиях безопасности со стороны США.
Соглашение еще должна одобрить Верховная рада.
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