Как сообщили украинские чиновники, Киев согласился подписать соглашение с Вашингтоном о совместной разработке украинских минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как США отозвали "самое жесткое требование" - получить 500 миллиардов долларов потенциального дохода.

Согласно варианту договора от 24 февраля, который оказался в распоряжении FT, будет создан фонд, в который Украина будет вносить 50% будущих доходов от добычи полезных ископаемых. Фонд при этом будет инвестировать в проекты в Украине. Кроме того, соглашение не затрагивает месторождения, которые уже разрабатывают крупнейшие нефтяные компании Украины - "Нафтогаз" или "Укрнафта".