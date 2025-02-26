Жданок оспорила законность обыска в ее доме в Брюсселе

Ранее утечка электронной переписки показала, что Жданок с 2004 года регулярно отчитывалась перед сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о своей деятельности и запрашивала финансирование для проведения различных мероприятий. Об этом сообщило Балтийское расследовательское журналистское агентство Re:Baltica, получившее доступ к письмам от российского издания The Insider, которое поделилось данными с эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen.

Сама Жданок отрицает сотрудничество с российскими разведслужбами. В заявлении для СМИ она не оспорила подлинность переписки, но подчеркнула, что считает недопустимым комментировать содержание личных документов, добытых хакерским путем. Она также попыталась связать публикации журналистов с ее так называемой "антифашистской деятельностью".

"Хочу обратить внимание общества на то, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов недопустим. Эти действия следует квалифицировать как кражу персональных данных, что само по себе является уголовным преступлением", - говорится в заявлении Жданок, где она утверждает, что никогда не сотрудничала и не сотрудничает ни с одной разведслужбой.

VDD в прошлом году опубликовала оценку информации, касающейся деятельности Жданок в период с 2005 по 2013 год. Ведомство отметило, что до 2016 года латвийское законодательство не предусматривало уголовной ответственности за содействие иностранному государству или организации в действиях, направленных против Латвии. Поэтому материалы журналистских расследований о событиях 2005–2013 годов не могут считаться доказательством преступления.