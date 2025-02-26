Бывший депутат Европейского парламента Татьяна Жданок оспорила законность обыска, проведенного в ее брюссельском жилье. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности (VDD) Нормунд Межвиетс в эфире программы Šodienas jautājums на Латвийском телевидении.
Жданок оспорила законность обыска в ее доме в Брюсселе
В ноябре прошлого года бельгийские правоохранительные органы провели обыск в доме Жданок в Брюсселе по запросу VDD в рамках оказания правовой помощи.
По словам Межвиетса, экс-депутат Европарламента подала жалобу на действия бельгийских правоохранительных органов. В свою очередь, латвийская спецслужба ожидает решения бельгийского суда, чтобы продолжить расследование. Глава VDD отметил, что предсказать сроки судебного разбирательства сложно, поскольку системы правосудия в разных странах работают по-разному.
Также Межвиетс уточнил, что Жданок находится в Брюсселе, и ее пребывание за пределами Латвии усложняет ход расследования.
Ранее сообщалось, что VDD признала Жданок подозреваемой по уголовному делу о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами. Однако в спецслужбе не раскрыли, по какой именно статье Уголовного закона она проходит, а также не уточнили, какие меры пресечения к ней применены.
Как уже писалось, в июле прошлого года VDD провела следственные действия в помещениях, связанных с Жданок. В ходе этих мероприятий были изъяты носители данных, записи и документы.
Криминально-процессуальные мероприятия в отношении Жданок были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного в феврале 2024 года по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В середине марта VDD официально объявила, что расследует деятельность бывшего евродепутата на предмет возможных связей с российской разведкой.
Ранее утечка электронной переписки показала, что Жданок с 2004 года регулярно отчитывалась перед сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о своей деятельности и запрашивала финансирование для проведения различных мероприятий. Об этом сообщило Балтийское расследовательское журналистское агентство Re:Baltica, получившее доступ к письмам от российского издания The Insider, которое поделилось данными с эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen.
Сама Жданок отрицает сотрудничество с российскими разведслужбами. В заявлении для СМИ она не оспорила подлинность переписки, но подчеркнула, что считает недопустимым комментировать содержание личных документов, добытых хакерским путем. Она также попыталась связать публикации журналистов с ее так называемой "антифашистской деятельностью".
"Хочу обратить внимание общества на то, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов недопустим. Эти действия следует квалифицировать как кражу персональных данных, что само по себе является уголовным преступлением", - говорится в заявлении Жданок, где она утверждает, что никогда не сотрудничала и не сотрудничает ни с одной разведслужбой.
VDD в прошлом году опубликовала оценку информации, касающейся деятельности Жданок в период с 2005 по 2013 год. Ведомство отметило, что до 2016 года латвийское законодательство не предусматривало уголовной ответственности за содействие иностранному государству или организации в действиях, направленных против Латвии. Поэтому материалы журналистских расследований о событиях 2005–2013 годов не могут считаться доказательством преступления.
Несмотря на это, VDD признала, что подобная деятельность представляла угрозу национальной безопасности Латвии. В связи с этим служба своевременно информировала государственные органы, ответственных лиц и общественность. Однако, из-за отсутствия законодательных норм, привлечь кого-либо к ответственности за такие действия в тот период было невозможно.
VDD также отметила, что статус Жданок как депутата Европарламента и связанный с этим иммунитет способствовал ее деятельности в интересах российской геополитики.
В 2016 году VDD совместно с военной разведкой и Бюро по защите Конституции предложила усилить законодательство Латвии. Одной из причин для таких изменений, по мнению службы, стало влияние так называемой "политики соотечественников" России и других форм несилового воздействия на Латвию, которые поддерживались и гражданами страны.
В результате в 2016 году в Уголовный закон были внесены важные поправки, вводящие уголовную ответственность за содействие иностранному государству или организации в действиях против Латвии. Однако эти изменения не имеют обратной силы, что ранее подчеркивалось в заявлениях VDD.
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