Исламисты призывают к терактам в Германии

Он отметил, что подобные призывы преследуют не только цель организовать атаки, но и стремятся посеять панику среди населения. В связи с этим немецкие правоохранительные органы вновь скорректируют тактику работы в преддверии многодневных массовых гуляний.

На одном из пропагандистских сайтов террористической группировки "Исламское государство" был опубликован плакат с изображением четырех потенциальных целей. Две из них расположены в Кельне, одна в Нюрнберге, а еще одна - в порту Роттердам в Нидерландах.

Однако, как заявила представитель полиции Нюрнберга, у правоохранителей нет информации о конкретных планах атак или конкретных угрозах:

"Это не изменит наших предыдущих планов обеспечения безопасности", - отметила она.

Источники в силовых структурах подтвердили, что правоохранители осведомлены о призывах к насилию и воспринимают их со всей серьезностью. Однако, несмотря на это, общий уровень террористической угрозы в Германии остается на прежнем высоком уровне.

"Мы вновь уведомим службы экстренного реагирования и проинформируем их о последних данных", - добавил Лоц.