Исламистские группировки в социальных сетях распространяют призывы к совершению терактов на территории Германии, в том числе во время празднования Кельнского карнавала. Об этом во вторник сообщил руководитель полицейской операции, отвечающий за обеспечение безопасности карнавала, Мартин Лоц.
Исламисты призывают к терактам в Германии
Он отметил, что подобные призывы преследуют не только цель организовать атаки, но и стремятся посеять панику среди населения. В связи с этим немецкие правоохранительные органы вновь скорректируют тактику работы в преддверии многодневных массовых гуляний.
На одном из пропагандистских сайтов террористической группировки "Исламское государство" был опубликован плакат с изображением четырех потенциальных целей. Две из них расположены в Кельне, одна в Нюрнберге, а еще одна - в порту Роттердам в Нидерландах.
Однако, как заявила представитель полиции Нюрнберга, у правоохранителей нет информации о конкретных планах атак или конкретных угрозах:
"Это не изменит наших предыдущих планов обеспечения безопасности", - отметила она.
Источники в силовых структурах подтвердили, что правоохранители осведомлены о призывах к насилию и воспринимают их со всей серьезностью. Однако, несмотря на это, общий уровень террористической угрозы в Германии остается на прежнем высоком уровне.
"Мы вновь уведомим службы экстренного реагирования и проинформируем их о последних данных", - добавил Лоц.
Он также подчеркнул, что полиция была готова к подобным сценариям, учитывая сложную ситуацию с безопасностью в стране.
Еще на прошлой неделе полиция Кельна заявила, что готовится к карнавалу с усиленными мерами безопасности. Это решение было принято на фоне теракта в Мюнхене и других актов насилия в Германии.
Нападение в Мюнхене произошло 13 февраля, когда 24-летний выходец из Афганистана на автомобиле въехал в толпу людей в центре города. В результате атаки около 30 человек получили ранения, двое из которых впоследствии скончались.
Карнавал, известный в Германии под названиями "Фашинг" и "Фастнахт", занимает важное место в культурных традициях страны, особенно в католических регионах на юге и западе.
Среди главных карнавальных центров - Кельн и Дюссельдорф, где празднования продолжаются несколько дней перед Пепельной средой и началом Великого поста у христиан.
Власти Кельна приняли решение о значительном увеличении численности полиции в дни карнавала: на улицы города дополнительно выйдут 1500 сотрудников правоохранительных органов.
Праздничные мероприятия стартуют уже в этот четверг.
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