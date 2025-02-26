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Исламисты призывают к терактам в Германии

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Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

Исламистские группировки в социальных сетях распространяют призывы к совершению терактов на территории Германии, в том числе во время празднования Кельнского карнавала. Об этом во вторник сообщил руководитель полицейской операции, отвечающий за обеспечение безопасности карнавала, Мартин Лоц.

Он отметил, что подобные призывы преследуют не только цель организовать атаки, но и стремятся посеять панику среди населения. В связи с этим немецкие правоохранительные органы вновь скорректируют тактику работы в преддверии многодневных массовых гуляний.

На одном из пропагандистских сайтов террористической группировки "Исламское государство" был опубликован плакат с изображением четырех потенциальных целей. Две из них расположены в Кельне, одна в Нюрнберге, а еще одна - в порту Роттердам в Нидерландах.

Однако, как заявила представитель полиции Нюрнберга, у правоохранителей нет информации о конкретных планах атак или конкретных угрозах:

"Это не изменит наших предыдущих планов обеспечения безопасности", - отметила она.

Источники в силовых структурах подтвердили, что правоохранители осведомлены о призывах к насилию и воспринимают их со всей серьезностью. Однако, несмотря на это, общий уровень террористической угрозы в Германии остается на прежнем высоком уровне.

"Мы вновь уведомим службы экстренного реагирования и проинформируем их о последних данных", - добавил Лоц.

Он также подчеркнул, что полиция была готова к подобным сценариям, учитывая сложную ситуацию с безопасностью в стране.

Еще на прошлой неделе полиция Кельна заявила, что готовится к карнавалу с усиленными мерами безопасности. Это решение было принято на фоне теракта в Мюнхене и других актов насилия в Германии.

Нападение в Мюнхене произошло 13 февраля, когда 24-летний выходец из Афганистана на автомобиле въехал в толпу людей в центре города. В результате атаки около 30 человек получили ранения, двое из которых впоследствии скончались.

Карнавал, известный в Германии под названиями "Фашинг" и "Фастнахт", занимает важное место в культурных традициях страны, особенно в католических регионах на юге и западе.

Среди главных карнавальных центров - Кельн и Дюссельдорф, где празднования продолжаются несколько дней перед Пепельной средой и началом Великого поста у христиан.

Власти Кельна приняли решение о значительном увеличении численности полиции в дни карнавала: на улицы города дополнительно выйдут 1500 сотрудников правоохранительных органов.

Праздничные мероприятия стартуют уже в этот четверг.

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