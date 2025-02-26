Фото Алла Пугачева показала, как вырос ее сын Гарри

На снимке сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина позирует вместе с пойманной рыбой. Можно предположить, что у звездного наследника новое хобби - рыбалка.

"Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую пребольшую", - подписала публикацию Примадонна.

В комментария ее супруг Максим Галкин ответил восторженными эмоциями.

Напомним, 18 сентября детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой - Лизе и Гарри - исполнилось 11 лет. В интервью Ирине Шихман Максим когда-то рассказывал, что в один момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".

Максим Галкин, осудивший российское вторжение в Украину, этим летом вновь выступит во многих городах Латвии. Его концерты состоялись в Лиепае, Резекне, Юрмале, Рое, Даугавпилсе, Цесисе.

Согласно слухам, звездная чета вместе с детьми Лизой и Гарри живет сейчас на Кипре. Вместе с ними живет и их питомец - черный пес Рокки, который часто появляется в сторис Галкина. Прошлым летом супруги посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Видео: Пугачева и Галкин на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (2024)

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