Номинационная комиссия государственного предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) приняла решение предложить правлению компании двух кандидатов на пост председателя правления, сообщается в официальной информации LDz.
На пост главы LDz рекомендованы два кандидата
Всего на вакантную должность подали заявки 27 претендентов. Отбор проходил в три этапа, основанные на оценке компетенций и профессионального опыта кандидатов.
В первом этапе консультанты по подбору персонала анализировали предоставленные документы, проводили проверку репутации кандидатов, а номинационная комиссия проверяла соответствие минимальным обязательным требованиям.
Во втором этапе состоялись полуструктурированные интервью, где комиссия оценивала профессиональные знания кандидатов и их соответствие критериям должности. Каждый претендент представил свое видение стратегического развития компании и будущих вызовов. Важную роль играли навыки презентации, аргументации, ведения дискуссии и владения английским языком.
В третьем этапе проводился глубокий анализ управленческих компетенций кандидатов, включая стратегическое мышление и навыки управления изменениями. Итоговые оценки, полученные от консультантов, использовались комиссией при принятии окончательного решения.
В результате были выбраны два кандидата с наивысшими средними баллами, их кандидатуры переданы на рассмотрение правлению LDz.
В состав номинационной комиссии вошли:
- председатель правления LDz Андрис Лиепиньш,
- член правления LDz Рейнис Цеплис,
- представитель Министерства сообщения Ингуна Страутмане,
- консультант Департамента управления государственными предприятиями Госканцелярии Илзе Нежберте,
- представитель Балтийского института корпоративного управления Янис Ванагс,
- председатель Латвийского профсоюза железнодорожников и транспортного сектора Савелий Семенов.
Для более детального анализа компетенций кандидатов была привлечена рекрутинговая компания Fontes Executive Search.
После ухода предыдущего председателя правления LDz Риналда Плявниекса в июне 2023 года временно исполняющим обязанности был назначен Артис Гринбергс, ранее возглавлявший правление компании Pasažieru vilciens. С 1 июля 2023 года в состав правления LDz также вошел Мартиньш Кеньгис.
Согласно уставу компании, правление Latvijas dzelzceļš состоит из трех членов, которые назначаются на пятилетний срок.
В 2023 году оборот группы LDz составил 263,5 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году. Однако консолидированные убытки компании составили 3,23 млн евро.
Группа LDz управляет публичной железнодорожной инфраструктурой и включает в себя:
- LatRailNet - регулирует тарифы на инфраструктуру и распределение пропускных мощностей,
- LDz Cargo - осуществляет грузовые и международные пассажирские перевозки,
- LDz ritošā sastāva serviss - занимается ремонтом и обслуживанием подвижного состава,
- LDz apsardze - охранное предприятие,
- LDz loģistika - логистическая компания.
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