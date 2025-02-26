На пост главы LDz рекомендованы два кандидата

Для более детального анализа компетенций кандидатов была привлечена рекрутинговая компания Fontes Executive Search.

После ухода предыдущего председателя правления LDz Риналда Плявниекса в июне 2023 года временно исполняющим обязанности был назначен Артис Гринбергс, ранее возглавлявший правление компании Pasažieru vilciens. С 1 июля 2023 года в состав правления LDz также вошел Мартиньш Кеньгис.

Согласно уставу компании, правление Latvijas dzelzceļš состоит из трех членов, которые назначаются на пятилетний срок.

В 2023 году оборот группы LDz составил 263,5 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году. Однако консолидированные убытки компании составили 3,23 млн евро.

Группа LDz управляет публичной железнодорожной инфраструктурой и включает в себя:

LatRailNet - регулирует тарифы на инфраструктуру и распределение пропускных мощностей,

LDz Cargo - осуществляет грузовые и международные пассажирские перевозки,

LDz ritošā sastāva serviss - занимается ремонтом и обслуживанием подвижного состава,

LDz apsardze - охранное предприятие,

LDz loģistika - логистическая компания.

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