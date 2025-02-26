В Латвии раскрыты две схемы контрабанды наркотиков через почту

Первое дело передано Пририжской прокуратуре, в нем обвиняются пять человек. Им вменяется перевозка наркотиков через границу в крупном размере, совершенная организованной группой. Одному из фигурантов уже избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование началось в ноябре 2024 года, когда таможенники VID обнаружили подозрительные посылки из Таиланда, в которых согласно декларации находились бытовые предметы. При тщательной проверке выяснилось, что внутри спрятаны 2,003 кг сушеной марихуаны.

Следствие установило, что с июля по октябрь 2024 года пять человек организовывали контрабанду наркотиков из Таиланда в Латвию.

Второе дело передано Пардаугавской прокуратуре. Единственный обвиняемый подозревается в незаконном ввозе наркотиков в крупном размере и их приобретении с целью сбыта.

В этом случае в январе 2024 года на почте из Канады был задержан груз, который также был задекларирован как бытовые товары. Однако при проверке в нем нашли 489,3 г гашиша и 2,277 кг сушеной марихуаны.