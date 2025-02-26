Налоговая и таможенная полиция Службы государственных доходов (VID) передала в прокуратуру два уголовных дела о контрабанде наркотиков через почтовые отправления, сообщили агентству LETA в VID.
В Латвии раскрыты две схемы контрабанды наркотиков через почту
Первое дело передано Пририжской прокуратуре, в нем обвиняются пять человек. Им вменяется перевозка наркотиков через границу в крупном размере, совершенная организованной группой. Одному из фигурантов уже избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование началось в ноябре 2024 года, когда таможенники VID обнаружили подозрительные посылки из Таиланда, в которых согласно декларации находились бытовые предметы. При тщательной проверке выяснилось, что внутри спрятаны 2,003 кг сушеной марихуаны.
Следствие установило, что с июля по октябрь 2024 года пять человек организовывали контрабанду наркотиков из Таиланда в Латвию.
Второе дело передано Пардаугавской прокуратуре. Единственный обвиняемый подозревается в незаконном ввозе наркотиков в крупном размере и их приобретении с целью сбыта.
В этом случае в январе 2024 года на почте из Канады был задержан груз, который также был задекларирован как бытовые товары. Однако при проверке в нем нашли 489,3 г гашиша и 2,277 кг сушеной марихуаны.
С начала 2025 года Налоговая и таможенная полиция VID возбудила пять уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков, прекурсоров (сырья для их изготовления) и психотропных веществ, перевозимых через границу в почтовых отправлениях.
Еще пять дел были переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.
Помимо этого, в рамках таможенного контроля VID выявила 14 подозрительных посылок. В восьми случаях получатели не явились на процедуру вскрытия, и грузы были уничтожены. В трех случаях после проверки посылки были переданы адресатам.
VID напоминает, что почтовые отправления подлежат таможенному контролю, а на их содержимое распространяются все установленные законом ограничения и запреты.
Контрабанда наркотиков считается тяжким или особо тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков в целях сбыта также относится к тяжким преступлениям, наказание за которые составляет от 5 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества и пробацией до 3 лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!