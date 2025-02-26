В понедельник, 26 февраля, Рижская дума приняла решение передать Украине почти 300 000 евро и пожертвовать использованную компьютерную технику.
Рижская дума выделит Украине 300 000 евро и б/у технику
105 000 евро будет направлено Фонду детской больницы на организацию в Риге психологической поддержки для украинских детей, которые остаются в Украине и нуждаются в реабилитации.
93 единицы компьютерной техники (мониторы, компьютеры, проекторы и др.) передадут украинско-латвийскому центру науки, образования, спорта и культуры Volia.lv.
70 000 евро получит Латвийская ассоциация самаритян для закупки технического оборудования для Киевского центра поддержки и реабилитации военных и их семей.
100 000 евро направят обществу Tev на оборудование и восстановление бомбоубежищ в учебных заведениях Черниговской области.
С момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Рижская дума оказывает помощь Украине, поддерживая как борьбу с агрессором, так и украинских граждан, которые были вынуждены покинуть страну и нашли убежище в Латвии.
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