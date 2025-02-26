Рижская дума выделит Украине 300 000 евро и б/у технику

105 000 евро будет направлено Фонду детской больницы на организацию в Риге психологической поддержки для украинских детей, которые остаются в Украине и нуждаются в реабилитации.

93 единицы компьютерной техники (мониторы, компьютеры, проекторы и др.) передадут украинско-латвийскому центру науки, образования, спорта и культуры Volia.lv.

70 000 евро получит Латвийская ассоциация самаритян для закупки технического оборудования для Киевского центра поддержки и реабилитации военных и их семей.

100 000 евро направят обществу Tev на оборудование и восстановление бомбоубежищ в учебных заведениях Черниговской области.

С момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Рижская дума оказывает помощь Украине, поддерживая как борьбу с агрессором, так и украинских граждан, которые были вынуждены покинуть страну и нашли убежище в Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!