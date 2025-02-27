Видео Женщина за рулем джипа устроила серьезную аварию в Риге: перепутала газ с тормозом?

Водитель джипа на большой скорости протаранил ограждение, которое упало на припаркованный на стоянке автомобиль. Джип также повредил чужой BMW и сложенные доски от террасы кафе, которое находилось в том месте.

Пожалуй, самый серьезный ущерб был нанесен молодому человеку, в чей автомобиль BMW врезались, в результате чего у машины отвалилось переднее колесо.

Джип виновницы ЧП также был серьезно поврежден, хотя ей удалось доставить его в сервис.

Водитель автомобиля, спровоцировавшего аварию, была трезвой и дождалась приезда полиции. Госполиция возбудила дело об административном правонарушении и выясняет обстоятельства происшествия. Полиция обращается к очевидцам с просьбой отозваться, позвонив по телефонам 67829180 или 112.

Местные жители отмечают, что в этом месте аварии случаются довольно часто - в основном потому, что водители не соблюдают скоростной режим.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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