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Три министра отправлены в отставку. Кто временно их заменит?

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Премьер-министр Эвика Силиня и отправленные в отставку министры: Улдис Аугулис, Каспар Бришкенс и Анда Чакша
Премьер-министр Эвика Силиня и отправленные в отставку министры: Улдис Аугулис, Каспар Бришкенс и Анда Чакша Фото: коллаж RUS TVNET

С четверга, 27 февраля, премьер-министр Эвика Силиня назначила Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"), Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и Агнесе Лаце ("Прогрессивные") исполняющими обязанности министров образования, благосостояния и сообщения.

На прошлой неделе Силиня, объявляя о рестарте правительства, сообщила, что Анда Чакша ("Новое Единство") будет освобождена от должности министра образования и науки, Улдис Аугулис (СЗК) - от должности министра благосостояния, а Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") - от должности министра сообщения.

До принятия дальнейших решений или утверждения новых министров министр финансов Ашераденс будет исполнять обязанности министра образования и науки, министр экономики Валайнис - министра благосостояния, а министр культуры Лаце - министра сообщения.

Тем временем депутаты Сейма в четверг рассмотрят проекты решений о восстановлении мандатов Бришкенса, Аугулиса и Чакши. Ожидается, что с этими изменениями работу в Сейме 14-го созыва завершат депутаты Эрвинс Лабановскис ("Прогрессивные"), Гиртс Штекерхофс (СЗК) и нынешний глава бюджетной комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство").

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