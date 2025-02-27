Три министра отправлены в отставку. Кто временно их заменит?

На прошлой неделе Силиня, объявляя о рестарте правительства, сообщила, что Анда Чакша ("Новое Единство") будет освобождена от должности министра образования и науки, Улдис Аугулис (СЗК) - от должности министра благосостояния, а Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") - от должности министра сообщения.

До принятия дальнейших решений или утверждения новых министров министр финансов Ашераденс будет исполнять обязанности министра образования и науки, министр экономики Валайнис - министра благосостояния, а министр культуры Лаце - министра сообщения.

Тем временем депутаты Сейма в четверг рассмотрят проекты решений о восстановлении мандатов Бришкенса, Аугулиса и Чакши. Ожидается, что с этими изменениями работу в Сейме 14-го созыва завершат депутаты Эрвинс Лабановскис ("Прогрессивные"), Гиртс Штекерхофс (СЗК) и нынешний глава бюджетной комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство").

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