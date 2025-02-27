"Я был оштрафован, пока посещал магазин. Перед посещением магазина я ввел номер своей машины в терминал регистрации автомобилей и отправился за покупками", - говорит мужчина.

Пока он закупался, инспектор выписал штрафную квитанцию. По мнению Ингуса, с его стороны все было сделано правильно, поэтому он очень озадачен полученным штрафом. Когда мужчина выходил из магазина, он заметил, что и нескольким другим водителям выписывали штрафные квитанции.

Ингус советует водителям быть внимательными, поскольку на этой парковке по адресу Имантас, 15, 7-я линия, подобные инциденты происходят не впервые. По словам мужчины, непонятные штрафы за парковку там уже получали члены его семьи, друзья и знакомые.

"Я бы понял, если бы действительно был виноват. Я бы честно заплатил штраф!" - сказал Ингус.

В компании Cityparks Latvija на просьбу прокомментировать этот случай заявили, что по этому адресу действует строгая система проверки соблюдения правил парковки и отслеживания нарушений.

"Изучив предоставленную вами информацию, мы выяснили, что при регистрации автомобиля на бесплатное время была допущена ошибка в регистрационном номере: вместо номера HV-45 был указан номер V-45. Несмотря на то, что номер похож, он не соответствует номерному знаку в свидетельстве о регистрации транспортного средства, и определить право пользования парковочным местом не представляется возможным", - сообщил представитель компании Гундар Сманс.

Владельцы парковки отмечают, что этот водитель еще не оспорил штраф. По их словам, если они получат его возражения, то, учитывая человеческую ошибку и все обстоятельства, готовы пойти навстречу и смягчить наказание.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!