СМИ: Украине удалось нейтрализовать одно из основных преимуществ России на поле боя

Число украинских глушилок сильно выросло, а российские планирующие бомбы без постоянного соединения для коррекции курса отклоняются от цели и взрываются в полях, не нанося вреда, отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс. По данным российских СМИ, все важные украинские цели сейчас прикрыты средствами радиоэлектронной борьбы, и для поражения одной цели теперь требуется восемь или даже 16 планирующих бомб.

Сами по себе планирующие бомбы недорогие - каждая стоит около 25 тысяч долларов. Однако истребители, которые сбрасывают их по две или четыре за раз - это другое дело.

"Запуск четырех самолетов для поражения одной цели - это рискованно и неэффективно для военно-воздушных сил, у которых всего около тысячи современных самолетов и которые уже потеряли 120 из них в боях в Украине", - пишет Акс.

Кроме того, украинские глушилки также останавливают многие российские беспилотники, что вынудило российскую армию перейти на более дорогие оптоволоконные БПЛА.

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