СМИ: Украине удалось нейтрализовать одно из основных преимуществ России на поле боя

Украинцам было очень сложно противостоять российским планирующим бомбам КАБ, или УМПК, на спутниковом управлении. Однако теперь эффективность их поражения значительно снизилась, потому что украинские радиоглушилки мешают им взаимодействовать с системами спутниковой коррекции, пишет агентство УНИАН со ссылкой на журнал Forbes.
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Число украинских глушилок сильно выросло, а российские планирующие бомбы без постоянного соединения для коррекции курса отклоняются от цели и взрываются в полях, не нанося вреда, отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс. По данным российских СМИ, все важные украинские цели сейчас прикрыты средствами радиоэлектронной борьбы, и для поражения одной цели теперь требуется восемь или даже 16 планирующих бомб.
Сами по себе планирующие бомбы недорогие - каждая стоит около 25 тысяч долларов. Однако истребители, которые сбрасывают их по две или четыре за раз - это другое дело.
"Запуск четырех самолетов для поражения одной цели - это рискованно и неэффективно для военно-воздушных сил, у которых всего около тысячи современных самолетов и которые уже потеряли 120 из них в боях в Украине", - пишет Акс.
Кроме того, украинские глушилки также останавливают многие российские беспилотники, что вынудило российскую армию перейти на более дорогие оптоволоконные БПЛА.
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