Суд пересмотрит дело женщины, убившей своего новорожденного правнука

Ранее суд признал женщину виновной в похищении и убийстве правнука, родившегося в ее доме, а также в надругательстве над телом и приговорил ее к 18 годам лишения свободы.

По данным следствия, в ночь на 4 апреля 2019 года женщина с медицинским образованием приняла роды у своей внучки. Она хотела скрыть ее беременность и злилась на молодую женщину за то, что та вступила в половые отношения с мужчиной. Ребенок появился на свет живым, а мать после родов потеряла сознание.

Бабушка не вызвала скорую помощь и, находясь в состоянии гнева, похитила новорожденного и увезла из дома. Затем она при невыясненных обстоятельствах убила младенца и избавилась от тела.

Верховный суд установил, что хранение, сокрытие, вынос тела и необеспечение надлежащего захоронения не считаются осквернением, если обвиняемое лицо не совершало непосредственных действий над трупом.

В кассационной жалобе указывалось, что суд не установил наличие у подсудимой умысла убить новорожденного. Однако Верховный суд, оценив фактические обстоятельства преступления, пришел к выводу, что обвиняемая все же имела этот умысел, поскольку осознавала характер своих действий, предвидела смерть новорожденного ребенка и желала ее.

Верховный суд отменил ранее вынесенный женщине приговор, но она по-прежнему содержится под стражей.

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