На линии фронта - уязвимые страны. Как спастись от изменения климата?

Экзистенциальная угроза климатического кризиса нависла длинной тенью над нашей планетой. Последствия распределены неравномерно: на линии фронта оказались уязвимые страны, а особенно малые островные развивающиеся государства (сокращенно МОРАГ), в числе которых моя страна.
Нам приходится бороться с повышением уровня моря, с экстремальными погодными явлениями, которые становятся чаще и интенсивней, с уничтожением наших средств существования. Для решения этих проблем и повышения устойчивости наших народов и систем, многим лидерам, в том числе мне, приходится менять политику и отношения между управляющими и управляемыми.