Сб, 1.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

На линии фронта - уязвимые страны. Как спастись от изменения климата?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Ураган, захвативший территорию Барбадоса - спутниковый снимок
Ураган, захвативший территорию Барбадоса - спутниковый снимок Фото: SCANPIX

Экзистенциальная угроза климатического кризиса нависла длинной тенью над нашей планетой. Последствия распределены неравномерно: на линии фронта оказались уязвимые страны, а особенно малые островные развивающиеся государства (сокращенно МОРАГ), в числе которых моя страна.

Нам приходится бороться с повышением уровня моря, с экстремальными погодными явлениями, которые становятся чаще и интенсивней, с уничтожением наших средств существования. Для решения этих проблем и повышения устойчивости наших народов и систем, многим лидерам, в том числе мне, приходится менять политику и отношения между управляющими и управляемыми.

К концу века повышение уровня моря может напрямую затронуть 250 млн человек, но уже сейчас оно стало реальностью для десятков миллионов в низменных прибрежных странах и в МОРАГ, пока в других странах люди страдают от длительных засух и пожаров.

Все эти силы ставят под угрозу наши территории, экономику и само существование. Для борьбы с ними требуются не просто срочные действия, но фундаментальный сдвиг в нашем глобальном сознании: надо признать нашу общую человечность и переплетение судеб. Проще говоря, кризис требует глобальной солидарности.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх