Эксперты НАТО рекомендуют увеличить оборонный бюджет Латвии

Латвийская сторона в ходе переговоров выразила готовность выполнить все поставленные цели и сообщила, что работает над обеспечением необходимых ресурсов. Также подчеркивалось, что для достижения поставленных целей важно обеспечить участие и поддержку гражданских структур Латвии.

Распределение целей по развитию оборонных возможностей НАТО проводится раз в два года в рамках процесса оборонного планирования альянса. В настоящее время делегации НАТО встречаются с военными и гражданскими экспертами из стран-участниц, чтобы обсудить требования, определенные в этом процессе.

Ранее сообщалось, что в 2025 году оборонный бюджет Латвии планируется увеличить до 4% от ВВП, а в последующие годы - до 5% от ВВП.

На 2025 год оборонный бюджет запланирован на уровне 3,45% от ВВП, что составляет 1,56 млрд евро. Чтобы достичь 4% ВВП, бюджет должен был быть примерно на 240 млн евро больше, а для достижения 5% - на 690 млн евро больше.

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