Латвии необходимо увеличить свой оборонный бюджет, чтобы достичь целей, поставленных в этом цикле развития НАТО. Об этом заявили эксперты НАТО на двусторонних консультациях с представителями Латвии, которые прошли на этой неделе в Риге.
Эксперты НАТО рекомендуют увеличить оборонный бюджет Латвии
Как сообщили агентству LETA в Министерстве обороны, на встрече обсуждалось развитие Национальных вооруженных сил (НВС) и реализация целей НАТО, которые тесно связаны с обеспечением коллективной обороны альянса.
Представители НАТО высоко оценили процесс планирования обороны в Латвии и готовность страны взять на себя свою часть обязательств по достижению целей альянса. Они также отметили успешную интеграцию этих целей в план развития Национальных вооруженных сил на 2025–2036 годы и выразили удовлетворение уровнем финансирования обороны.
В то же время эксперты НАТО подчеркнули необходимость увеличения оборонного бюджета, чтобы достичь установленных целей в срок и в полном объеме.
По их словам, дополнительные финансовые ресурсы следует направить на укрепление боевых возможностей Национальных вооруженных сил, что напрямую связано с реализацией целей НАТО.
Хотя Латвия уже сейчас инвестирует в оборону больше, чем большинство стран НАТО, новые требования альянса накладывают еще большую нагрузку на развитие оборонных возможностей, отметили в министерстве.
Среди приоритетных направлений, определенных НАТО, - создание боеспособной дивизии, развитие механизированной пехотной бригады Сухопутных сил, противовоздушная оборона и развитие возможностей по приему союзных войск.
Латвийская сторона в ходе переговоров выразила готовность выполнить все поставленные цели и сообщила, что работает над обеспечением необходимых ресурсов. Также подчеркивалось, что для достижения поставленных целей важно обеспечить участие и поддержку гражданских структур Латвии.
Распределение целей по развитию оборонных возможностей НАТО проводится раз в два года в рамках процесса оборонного планирования альянса. В настоящее время делегации НАТО встречаются с военными и гражданскими экспертами из стран-участниц, чтобы обсудить требования, определенные в этом процессе.
Ранее сообщалось, что в 2025 году оборонный бюджет Латвии планируется увеличить до 4% от ВВП, а в последующие годы - до 5% от ВВП.
На 2025 год оборонный бюджет запланирован на уровне 3,45% от ВВП, что составляет 1,56 млрд евро. Чтобы достичь 4% ВВП, бюджет должен был быть примерно на 240 млн евро больше, а для достижения 5% - на 690 млн евро больше.
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