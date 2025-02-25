Министр рассказал, как Латвия планирует увеличить финансирование обороны до 5% от ВВП

Он отметил, что Министерство финансов в настоящее время оценивает возможности и сроки достижения этого показателя.

"На данный момент наиболее вероятный сценарий - 2028 год", - сказал Ашераденс.

По его словам, есть три потенциальных источника для достижения этой цели: пересмотр государственных расходов, увеличение бюджетного дефицита и рост налоговых поступлений.

"Мы рассматриваем все три этих источника", - добавил министр финансов.

При этом Ашераденс подчеркнул, что в настоящее время Министерство финансов активно работает над сокращением государственных расходов.

На вопрос, планируется ли повышение налогов для увеличения доходов бюджета, Ашераденс ответил, что на данный момент этот вариант не рассматривается.

"Это последний резерв, к которому мы можем прибегнуть", - отметил министр, добавив, что этот вопрос будет рассмотрен, если не удастся достичь целевого уровня финансирования или если потребуется увеличить оборонный бюджет раньше намеченного срока.

Ранее сообщалось, что в 2025 году оборонный бюджет Латвии составит 3,45% от ВВП, или 1,56 млрд евро. В следующем году его планируют увеличить до 4% от ВВП, а в последующие годы стремиться к 5% от ВВП.

По данным Министерства финансов, достижение 5% от ВВП в 2026 году потребовало бы 2,34 млрд евро на оборонные расходы, что на 573 млн евро больше, чем заложено в многолетнем бюджете на следующий год.

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