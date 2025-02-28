Концерты группы пройдут в Елгаве, Валмиере, Вентспилсе, Даугавпилсе и Риге. На них прозвучат как записи с последнего альбома группы, так и давно известные хиты.

26 июля концерт состоится в Елгаве на лугу Лиелупе, напротив Елгавского замка, 2 августа в Валмиере — на лугу Дивалиня, 9 августа в Вентспилсе — в саду Ренькя, 16 августа в Даугавпилсе — на стадионе Lokomotīve и 23 августа в Риге — на Большой сцене Межапарка.

"За время работы над новым альбомом в нашей жизни произошло несколько значимых событий и годовщин. Мы планируем отметить все праздники вместе с вами, дорогие слушатели. Недостатка в сюрпризах не будет", — говорится в заявлении группы.

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Визуальный образ нового концертного тура Prāta vētra вновь создал голландский фотограф Антон Корбейн, фотосессия с которым прошла прошлой осенью в Барселоне, где группа написала большинство песен для будущего альбома.

Билеты на концерты по всей Латвии поступят в продажу со следующих выходных.

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