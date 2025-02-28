После скандала в Рижской 71-й средней школе, где учитель истории включил школьникам гимн Украины и один из учеников это заснял, школа выступила с публичным сообщением по поводу сложившейся ситуации.
Подробности скандала 24 февраля в рижской школе: комментарий руководства
Приводим текст сообщения школы полностью:
"24 февраля 2025 года в нашей школе прошел урок в поддержку Украины под названием "Письма мира" в рамках акции "Вместе к победе!". Наша школа присоединилась к школам Латвии, чтобы выразить поддержку и солидарность с народом Украины. Мероприятие организовал Гражданский альянс Латвии и Европейское движение в Латвии при поддержке Рижской думы и других организаций и структур.
В рамках акции в 9:00 состоялась прямая интернет-трансляция на сайтах www.kopalidzuzvarai.lv и www.lsm.lv, во время которой минутой молчания почтили память погибших в украинской войне и прозвучал гимн Украины. Затем состоялся показ документального фильма "Письма мира", после чего прошла беседа со школьниками.
Во избежание недоразумений информируем, что во время занятий съемка школьников не велась.
К сожалению, отдельные политики используют эту ситуацию в своих интересах, негативно влияя на престиж и репутацию нашей школы.
Призываем доверять проверенной информации и сохранять объективный взгляд на происходящее.
Благодарим за понимание и поддержку.
С уважением администрация Рижской 71-й средней школы".
Как уже сообщалось, Рижское самоуправление оценит случай в 71-й средней школе Риги, где учитель истории включил школьникам гимн Украины и один из учеников это заснял.
Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, муниципалитет осведомлен об этом инциденте. В школе проводится проверка, запрошены объяснения по данной ситуации. Вопреки распространяемой в социальных сетях информации, видео снимал не учитель, а ученик.
От родителей учеников в муниципалитет не поступало жалоб по поводу проведения данного мероприятия в школе.
Этот случай используют в своих интересах отдельные политические силы. Например, Русский союз Латвии на своей Facebook-странице заявил, что заставлять детей чествовать гимн Украины, если они этого не хотят, является нарушением.
В свою очередь, лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов подал депутатский запрос о действиях учителя истории Рижской 71-й средней школы.
По его мнению, учитель истории, требуя от учеников безоговорочно вставать и чествовать гимн другого государства, нарушил статью Закона об образовании, которая гарантирует учащимся право выражать и отстаивать свои взгляды. Он также отметил, что каждый имеет право не участвовать в подобных мероприятиях по религиозным соображениям.
В депутатском запросе министра образования и науки просят ответить на вопросы о том, какие нормативные акты регулируют необходимость или обязанность исполнения гимна Украины в латвийских образовательных учреждениях.
Так как в данный момент в правительстве нет министра образования и науки, запрос был направлен премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которая на этой неделе также находится на больничном.
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