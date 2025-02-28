Скандал с гимном Украины в рижской школе: комментарий образовательного учреждения

Читайте также Общество Дума рассмотрит случай, когда учитель потребовал от школьников прослушать гимн Украины

Как уже сообщалось, Рижское самоуправление оценит случай в 71-й средней школе Риги, где учитель истории потребовал от школьников прослушать гимн Украины и один из учеников это заснял.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, муниципалитет осведомлен об этом инциденте. В школе проводится проверка, запрошены объяснения по данной ситуации. Вопреки распространяемой в социальных сетях информации, видео снимал не учитель, а ученик.

От родителей учеников в муниципалитет не поступало жалоб по поводу проведения данного мероприятия в школе.

Этот случай используют в своих интересах отдельные политические силы. Например, Русский союз Латвии на своей Facebook-странице заявил, что заставлять детей чествовать гимн Украины, если они этого не хотят, является нарушением.

В свою очередь, лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов подал депутатский запрос о действиях учителя истории Рижской 71-й средней школы.

По его мнению, учитель истории, требуя от учеников безоговорочно вставать и чествовать гимн другого государства, нарушил статью Закона об образовании, которая гарантирует учащимся право выражать и отстаивать свои взгляды. Он также отметил, что каждый имеет право не участвовать в подобных мероприятиях по религиозным соображениям.

В депутатском запросе министра образования и науки просят ответить на вопросы о том, какие нормативные акты регулируют необходимость или обязанность исполнения гимна Украины в латвийских образовательных учреждениях.

Так как в данный момент в правительстве нет министра образования и науки, запрос был направлен премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которая на этой неделе также находится на больничном.

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