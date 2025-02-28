В Пурвциемсе задержан заснувший на перекрестке за рулем иностранец. В машине нашли наркотики

В ходе обыска в салоне автомобиля полицейские обнаружили 15 пластиковых упаковок с наркотическими веществами. Всего было изъято 11,6 грамма белого порошкообразного вещества, которое содержало более пяти граммов "чистого" кокаина. Кроме того, у водителя были найдены наличные деньги - 2210 евро, 300 долларов, 300 китайских юаней и 100 молдавских лей. В данный момент не исключается, что деньги могли быть получены в ходе реализации наркотиков.

Стражи порядка задержали упомянутого мужчину. Выяснилось, что он 1991 года рождения и является иностранным гражданином.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части второй статьи 253 Уголовного закона - за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств без цели сбыта, если это совершено в крупном размере. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационный надзор на срок до трех лет.

Подозреваемому назначена экспертиза, и если подтвердится, что в момент задержания он находился под влиянием наркотических веществ, он будет призван и к административной ответственности.

К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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