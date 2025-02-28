Фото и видео В центре Риги в жилом доме произошел пожар; на месте работают большие силы спасателей

В 12:32 была получена информация, что на улице Виландес на чердаке пятиэтажного жилого дома возник пожар и пламя быстро распространяется.

В работах по тушению участие принимают восемь автоцистерн и три автолестницы, а также более 30 пожарных.

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