В пятницу, 28 февраля, в центре Риги большие силы спасателей отправились на тушение пожара в жилом доме, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службе (VUGD).
Фото и видео ⟩ В центре Риги в жилом доме произошел пожар; на месте работают большие силы спасателей
В 12:32 была получена информация, что на улице Виландес на чердаке пятиэтажного жилого дома возник пожар и пламя быстро распространяется.
В работах по тушению участие принимают восемь автоцистерн и три автолестницы, а также более 30 пожарных.
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