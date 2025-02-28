Видео На Вентспилсском шоссе загорелся автобус Ecolines. Известна причина

Автобус следовал по маршруту Рига - Вентспилс.

Около 13:00 в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов на улицу Тукума в Кемери, где открытым пламенем горел автобус

Люди эвакуировались из транспортного средства до прибытия спасателей.

Спасатели отсоединили аккумулятор автобуса и в настоящее время продолжают работу на месте происшествия.

На опубликованных в социальных сетях видео видно, что сгорела задняя часть автобуса.

Председатель правления Ecolines в Латвии Андрис Подгорный сообщил агентству LETA, что пожароопасная ситуация возникла из-за перегрева выхлопной трубы.

Автобус можно будет вновь эксплуатировать после ее замены. По оценкам Подгорного, стоимость ремонта может составить около 15 000 евро.

Руководитель Ecolines также отметил, что такая проблема встречается довольно часто.

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