На переговорах Трампа и Зеленского между лидерами произошла перепалка, которая привела к тому, что украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

После этого Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Зеленский на встрече продемонстрировал неуважение.

"У нас был очень значимый разговор сегодня. Мы узнали много такого, что нельзя было понять без разговора с таким накалом и давлением. Удивительно, что можно понять из таких эмоций, и я убедился, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом участвуют США, потому что, по его мнению, наше участие дает ему большое преимущество в переговорах", - написал он.

"Я не хочу преимуществ, я хочу мира. Он продемонстрировал неуважение в стенах Овального кабинета. Он может вернуться, когда он будет готов к миру", - добавил Трамп.