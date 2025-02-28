Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский "не готов к миру" в вопросе прекращения военных действий в Украине, сообщает BBC.
На переговорах Трампа и Зеленского между лидерами произошла перепалка, которая привела к тому, что украинский лидер досрочно покинул Белый дом.
После этого Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Зеленский на встрече продемонстрировал неуважение.
"У нас был очень значимый разговор сегодня. Мы узнали много такого, что нельзя было понять без разговора с таким накалом и давлением. Удивительно, что можно понять из таких эмоций, и я убедился, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом участвуют США, потому что, по его мнению, наше участие дает ему большое преимущество в переговорах", - написал он.
"Я не хочу преимуществ, я хочу мира. Он продемонстрировал неуважение в стенах Овального кабинета. Он может вернуться, когда он будет готов к миру", - добавил Трамп.
ВВС также сообщает со ссылкой на агентство Reuters, что соглашение о минералах между Украиной и США подписано не было, но Трамп не исключает возможности договориться с Зеленским - когда Украина будет готова к конструктивному разговору.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу после скандала в Белом доме, что если и есть агрессор в украинской войне, то это Россия.
"Есть агрессор - это Россия. Есть народ, подвергшийся агрессии, это Украина", - заявил Макрон журналистам во время визита в Португалию. "Я считаю, что мы поступили правильно, оказав помощь Украине и введя санкции против России три года назад, и мы продолжаем это делать".
Он добавил, что важно уважать тех, кто с самого начала боролся за свое достоинство, права и безопасность Европы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск после произошедшего заверил украинцев, что они не одиноки.
В своем посте на платформе Х Туск пишет: "Уважаемый Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки".
Премьер-министр Испании Педро Санчес также выразил поддержку Украине, разместив в социальных сетях сообщение "Украина, Испания с тобой".
A Full-Video from the White House, of the Heated-Exchange earlier in the Oval Office between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/ex4cnLa6ZS— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2025
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