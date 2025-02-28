Латвиец получил 15 лет тюрьмы в Зимбабве за попытку контрабанды героина

Тюремный приговор был вынесен 27-летнему Виталию Курдряшову. Власти доказали, что в сентябре 2022 года он пытался провезти героин, спрятанный в сумке. Мужчина был задержан в международном аэропорту имени Роберта Габриэля Мугабе в столице Зимбабве Хараре.

Курдряшов приехал в Зимбабве как турист и собирался лететь в Индию.

С собой у него было две сумки, которые он передал сотрудникам аэропорта. Служба безопасности перехватила сумки после того, как сканер безопасности во время стандартной проверки багажа показал подозрительное содержимое.

Багаж мужчины обыскали и в потайных отделениях обнаружили четыре пакета с героином. Кудряшова приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу в 5 тысяч долларов США.

Как отмечает портал LSM+, тюрьмы в Зимбабве не отличаются гуманностью. Согласно последнему ежегодному отчету Госдепа США, они переполнены, заключенных недокармливают, есть риск заражения кожными паразитами, нередки случаи жестокого обращения с осужденными. Также в отчете упоминаются "недоступность средств личной гигиены, а также адекватных санитарных условий и медицинского обслуживания".

Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что проинформировано об этом случае и поддерживает связь с родственниками.

"Для того, чтобы состоялась передача осужденного в Латвию, она должна быть согласована тремя сторонами: осужденным, государством вынесения приговора и государством исполнения приговора. Министерство иностранных дел продолжит оказывать консульскую помощь и поддержку лицу, желающему начать процедуру реадмиссии", - сказали в МИД.

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