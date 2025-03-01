На прошлой неделе у российских пропагандистских сообщений было две темы: прагматичный, "хороший" и готовый к сотрудничеству президент США Дональд Трамп и охваченная "дикой истерией", подстрекающая к войне Европа. В то время как Европа с тревогой наблюдает за так называемыми мирными переговорами между США и Россией и прибегает к аналогиям с 1939 годом, Кремль пытается сделать все, чтобы еще больше углубить раскол между Белым домом и Брюсселем.
Видео ⟩ За занавесом: "Мы принудительно излечим вас от нацизма!"
Защитники отечества и Роджерс Уотерс
Европа стремится поддержать Украину и не допустить навязывания ей невыгодного мира, поэтому очевидно, что демократическая Европа - это самый большой страх Москвы. Автократии всегда хорошо ладили друг с другом, поэтому главными врагами российского диктатора Владимира Путина являются именно лидеры демократических стран - президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Идеологические представители Кремля главным позитивным событием прошедшей недели объявили, конечно, мирные переговоры между делегациями США и России в Саудовской Аравии, и высмеяли так называемый Парижский саммит, на котором собрались европейские лидеры, используя такие термины, как "неудачники", "разжигатели войны" и "русофобы".
Стоит отметить, что очередной неприятный сюрприз и разочарование своим поклонникам преподнес основатель популярной группы "Pink Floyd", музыкант Роджерс Уотерс, который дал интервью пропагандистскому ток-шоу "60 минут", в котором нахваливал Трампа и радовался его предстоящей встрече с Путиным. Уотерс назвал абсурдными заявления Стармера о том, что британские солдаты могут быть миротворцами на Украине. Причиной войны он назвал не неоправданное и ничем не спровоцированное вторжение России в Украину, а "глубокие этнические, религиозные и политические разногласия" в самой Украине.
23 февраля россияне отмечали так называемый День защитника Отечества, и Путин щедро раздавал ордена. В своем выступлении 23 февраля глава Кремля провел параллели с разгромом фашизма в 1945 году и рассказал о поколении потомков героических освободителей Европы, вновь поднявшихся на защиту своей Родины. В то же время не было произнесено ни единого слова в память о павших в этой войне, как будто их вообще не было. Ни единого слова сочувствия родственникам погибших, потому что это не вписывается в героическую историю Путина. В то же время российское оппозиционное издание "Медуза" пишет, что, по имеющейся у них статистике, за три года войны погибли 165 тысяч российских солдат.
Также не было упомянуто, что это была третья годовщина войны, план которой состоял в том, чтобы взять Киев за три дня. Соответственно, не было проведено никакого обзора трех лет войны и того, что за эти годы произошло. Вместо этого был ура-патриотизм: здесь и сейчас отстаиваются интересы России, и "мы победим".
Среди сплетен, связанных с пропагандистами, самой интересной новостью было то, что на ток-шоу уже две недели не приглашался штатный оратор, который раньше посещал их чуть ли не каждый второй день - депутат Государственной Думы РФ, генерал Андрей Гурулев. Причина - чрезмерная любовь к спиртным напиткам, что было видно и в прямом эфире.
"Я бы с удовольствием встретился с Дональдом"
В интервью пропагандисту Павлу Зарубину Путин заявил, что "восхищается сдержанностью Трампа по отношению к его европейским союзникам, которые ведут себя бессовестно" и напрямую вмешивались в процесс президентских выборов в США. Путин признался, что "мы тоже выражали свои симпатии, но не позволяли себе резких высказываний".
Это неправда, потому что весь прошлый год, вплоть до 5 ноября (дня выборов), россияне именно этим и занимались, рассуждая о выборах в США. Более того, пропагандисты, как обычно, порочили Джо Байдена, называя его стариком, страдающим деменцией, а сам Путин в феврале прошлого года заявил, что Россия предпочтет бывшего Байдена, что многие назвали обманом. Теперь Путин, словно говоря о старом друге, заявил, что "был бы рад встретиться с Дональдом".
Что касается переговоров в Саудовской Аравии, то россияне заявили, что участвовавшие в них американцы совершенно отличались от тех, которые были при Байдене - нынешние свободны от предрассудков и осуждений. Пропагандисты постоянно подчеркивают, какое уважение американцы испытывают к России, одновременно указывая на то, что мирные переговоры - это никакая не уступка со стороны США, а, скорее это россияне вынудили американцев к этому своими успехами на фронте. Путин также успел выразить свою радость тем, что обе стороны открыты для "совместной работы".
Кремль хочет, чтобы российский народ и международное сообщество увидели, что попытки Запада изолировать Россию из-за войны на Украине провалились. Российские СМИ приветствуют возможность построить более теплые отношения с Вашингтоном и выплеснуть свое презрение на европейских лидеров и Киев. "Трамп знает, что ему придется пойти на уступки [России], поскольку он ведет переговоры с победившей в Украине стороной", - цитирует прокремлевский таблоид "Московский комсомолец" журналиста BBC Стива Розенберга. Прокремлевское издание продолжает: "Он пойдет на уступки. Не за счет Америки, а за счет Европы и Украины. Долгое время Европа была слишком надменной, считая себя цивилизованным миром и райским садом, не заметив, как потеряла штаны... Теперь старый товарищ по ту сторону Атлантики указал на это".
Тем временем Ян Бонд, заместитель директора аналитического "Центра европейских реформ" и бывший дипломат, сказал о заявлениях Трампа в социальных сетях, что это "одни из самых позорных президентских комментариев за всю мою жизнь. Трамп встает на сторону агрессора, обвиняя жертву. Должно быть, в Кремле прыгают от радости. Я хотел бы надеяться, что республиканцы, которые верили в сопротивление тирании, будут отрицать то, что говорит и делает Трамп".
Газета "New York Times" дала довольно резкую оценку переговорам в Саудовской Аравии. "Выступая перед журналистами после встречи, американские официальные лица не стали подробно останавливаться на нарушениях Россией международного права при нападении на Украину, ее предполагаемых военных преступлениях или трехлетнем ущербе, нанесенном российскими обстрелами и бомбардировками Украины. Вместо этого они неоднократно хвалили Трампа за попытки остановить боевые действия, разговаривая с Россией таким образом, как этого не делал его предшественник", - пишет издание, также упоминая заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Трамп - единственный лидер в мире, который смог добиться таких "мирных переговоров".
Сами пропагандисты смело заявили, что России от США нужны всего три вещи: прекратить оказывать Украине какую-либо помощь, отключить Украину от "Starlink" и не предоставлять никаких разведданных с искусственного спутника. После этого русские за несколько дней "освободят Украину от нацистской нечисти".
В третью годовщину украинской войны американский телеканал CNN пишет в связи с мирными переговорами, что "двойственность позиции Белого дома снова видна в завышенных цифрах погибших, которые, из-за которых, как они утверждают, война должна прекратиться (не миллионы погибших, как говорит Трамп, а, вероятно, сотни тысяч). Это обязательство сохранять жизни несовместимо с соглашением, которое ослабляет обороноспособность Украины с риском того, что Россия перегруппируется и вернется с еще большей силой в следующем году. Еще больше людей погибнет, если мир не удастся или будет слабым. Даже самая отвратительная правда момента должна быть высказана вслух, чтобы Европа была готова. Доказательства, которые вы видели и слышали собственными глазами и ушами, заключаются в том, что в крупнейшей войне в Европе с 1940-х годов, которая тянется уже четвертый год, Трамп поддерживает Путина".
Убьем всех!
Скандальный пропагандист Владимир Соловьев отличился очередным смелым заявлением, сказав в своем воскресном вечернем ток-шоу относительно возможного размещения европейских солдат в качестве миротворцев на Украине, что если солдаты НАТО ступят на российскую землю, то есть на украинскую территорию, они все будут убиты.
Затем Соловьев разразился тирадой о Европе, заявив, что "мы вас вылечим от нацистской чумы", и что это будет принудительное лечение. Другие пропагандисты поддержали его, полагая, что нам не придется долго ждать вооруженного конфликта между Европой и Соединенными Штатами.
Также Соловьев рассказал очередную ложь о том, что у него есть хороший знакомый, "прибалт", который печалился, что никого из его одноклассников уже нет в живых, потому что все они погибли в Украине, воюя на стороне "бандеровцев". Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин согласно кивнул, поскольку он уже давно распространяет ложь о том, что латыши массово отправляются на войну в Украину и гибнут там. В прошлом году Мамыкин даже умудрился соврать, что банки освобождают заемщиков, заключивших контракт с Национальными вооруженными силами, от кредитных обязательств.
Мамыкин также упомянул ироничный твит президента Латвии Эдгара Ринкевича "Никогда не прекращайте паниковать", добавив, что в странах Балтии, конечно же, царит паника. В связи с новым пакетом санкций Европейского союза против России бывший депутат Европарламента заявил, что следует разогнать всю Европейскую комиссию, которая, по его словам, является нелегитимным институтом, который никто не избирал и который никого не представляет.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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