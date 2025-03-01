"Я бы с удовольствием встретился с Дональдом"

В интервью пропагандисту Павлу Зарубину Путин заявил, что "восхищается сдержанностью Трампа по отношению к его европейским союзникам, которые ведут себя бессовестно" и напрямую вмешивались в процесс президентских выборов в США. Путин признался, что "мы тоже выражали свои симпатии, но не позволяли себе резких высказываний".

Это неправда, потому что весь прошлый год, вплоть до 5 ноября (дня выборов), россияне именно этим и занимались, рассуждая о выборах в США. Более того, пропагандисты, как обычно, порочили Джо Байдена, называя его стариком, страдающим деменцией, а сам Путин в феврале прошлого года заявил, что Россия предпочтет бывшего Байдена, что многие назвали обманом. Теперь Путин, словно говоря о старом друге, заявил, что "был бы рад встретиться с Дональдом".

Что касается переговоров в Саудовской Аравии, то россияне заявили, что участвовавшие в них американцы совершенно отличались от тех, которые были при Байдене - нынешние свободны от предрассудков и осуждений. Пропагандисты постоянно подчеркивают, какое уважение американцы испытывают к России, одновременно указывая на то, что мирные переговоры - это никакая не уступка со стороны США, а, скорее это россияне вынудили американцев к этому своими успехами на фронте. Путин также успел выразить свою радость тем, что обе стороны открыты для "совместной работы".