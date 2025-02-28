Подход Трампа к внешней политике упрощен, наивен и невыгоден для США, считает эксперт

"Исторически сложилось так, что США были экспортером демократии, поддерживали свободу слова и права человека. Теперь это уже не так. Во время прошлого президентства Трамп не заботился о демократии и правах человека, а теперь он работает против этих ценностей. Это справедливо беспокоит европейских лидеров, потому что США подрывают мировой порядок, который они сами же создали после Второй мировой войны", - сказал он.

Что касается того, беспокоит ли администрацию США то, что она может остаться без союзников, Хирш отметил, что таков подход Трампа к внешней политике. Эксперт пояснил, что в международной политике есть два подхода - многосторонний, когда страна сотрудничает с союзниками и международными организациями, и односторонний, когда решает проблемы в одиночку. По его мнению, Трамп - односторонник, который не только не умеет работать с союзниками, но и не способен сотрудничать по внутренним вопросам.

"Он может только приказывать, командовать, запугивать и принуждать. США не так всемогущи, как хотелось бы Трампу. Такой подход не идет на пользу США. Он наивен. Это упрощенное и примитивное понимание внешней политики", - сказал Хирш.

Эксперт также добавил, что США в одиночку не могут решить ряд сложных вопросов. Именно это сейчас и происходит: хотя США и Россия могут вести переговоры, это не означает, что украинцы и европейцы будут делать то, о чем договорились США и Россия. Хирш подчеркнул, что США были сильным игроком во время холодной войны, но сейчас их влияние на мир гораздо меньше.

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