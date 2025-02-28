"Стычки" президента США Дональда Трампа с Европой - это способ отвлечь граждан США от внутренней политики, считает доктор политических наук и эксперт по американской политике Мартиньш Хирш.
Подход Трампа к внешней политике упрощен, наивен и невыгоден для США, считает эксперт
Эксперт отметил, что до того, как Трамп впервые стал президентом в 2017 году, он в своей риторике выдвигал обвинения в адрес союзников, что они якобы обманывают США. Кроме того, нынешний глава американского государства всегда питал симпатию к авторитарным лидерам.
По мнению Хирша, в первое президентство Трампа сдерживали его советники и министры, которые были традиционными республиканцами и сторонниками трансатлантического сообщества.
Теперь же Трамп назначил советниками людей, которые являются такими же крайне правыми радикалами, как и сам президент, и к тому же не имеют опыта в международной дипломатии. По словам Хирша, это не вся новая администрация Белого дома, но в ней присутствует гораздо больше "трампистов", которые некритично поддерживают взгляды президента США на внутреннюю и внешнюю политику.
"В последние недели Трамп пытается узурпировать власть, ограничить полномочия Конгресса США и совершить беззаконие. Против президента США и Департамента эффективности государственного управления (DOGE) подано более 30 исков за незаконные действия, которые президент не имеет права совершать. Это эрозия демократии", - сказал эксперт.
Хирш подчеркнул, что президент США хочет добиться "быстрых побед", чтобы показать своим сторонникам и избирателям, что он умеет заключать сделки.
Эксперт отметил, что, учитывая его предыдущее президентство, Трамп вряд ли сможет договориться с Россией или достичь мирного урегулирования войны, которую Россия начала в Украине. В то же время это не означает, что Трамп не сможет говорить о решении конфликта с выгодой для США или для себя.
Хирш напомнил, что, например, во время своего первого президентства Трамп пытался изменить отношения с Северной Кореей. Он начал с заявления о том, что с Северной Кореей будет мировая война, провел несколько дипломатических встреч на высшем уровне, которые закончились ничем. Северная Корея не отступила и продолжила развивать свою ядерную программу, но Трамп объявил о победе. Эксперт считает, что часто успехи Трампа и заключаемые им сделки на самом деле оказываются пустыми, но это не мешает его пропаганде преподносить их как великое достижение.
Отвечая на вопрос, почему администрации Трампа выгоден подъем ультраправых в Европе, эксперт отметил, что нынешняя администрация США сама является ультраправой. Он подчеркнул, что крайне правые, симпатизирующие России, есть во многих частях мира, и Трамп - не единственный, кто придерживается пророссийских идей. Хирш подчеркнул, что недемократические движения являются проблемой, особенно если США поддерживают их в других частях мира.
"Исторически сложилось так, что США были экспортером демократии, поддерживали свободу слова и права человека. Теперь это уже не так. Во время прошлого президентства Трамп не заботился о демократии и правах человека, а теперь он работает против этих ценностей. Это справедливо беспокоит европейских лидеров, потому что США подрывают мировой порядок, который они сами же создали после Второй мировой войны", - сказал он.
Что касается того, беспокоит ли администрацию США то, что она может остаться без союзников, Хирш отметил, что таков подход Трампа к внешней политике. Эксперт пояснил, что в международной политике есть два подхода - многосторонний, когда страна сотрудничает с союзниками и международными организациями, и односторонний, когда решает проблемы в одиночку. По его мнению, Трамп - односторонник, который не только не умеет работать с союзниками, но и не способен сотрудничать по внутренним вопросам.
"Он может только приказывать, командовать, запугивать и принуждать. США не так всемогущи, как хотелось бы Трампу. Такой подход не идет на пользу США. Он наивен. Это упрощенное и примитивное понимание внешней политики", - сказал Хирш.
Эксперт также добавил, что США в одиночку не могут решить ряд сложных вопросов. Именно это сейчас и происходит: хотя США и Россия могут вести переговоры, это не означает, что украинцы и европейцы будут делать то, о чем договорились США и Россия. Хирш подчеркнул, что США были сильным игроком во время холодной войны, но сейчас их влияние на мир гораздо меньше.
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