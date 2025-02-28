Главное за 28 февраля Пожар в центре Риги, Трамп и Зеленский проводят переговоры и кто станет новым министром образования

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Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что он и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине во время визита украинского президента в Белый дом в пятницу.

Прокурор Тоомас Койтмяэ, предъявивший обвинение двум несовершеннолетним, совершившим одно из самых жестоких преступлений последних лет, заявил, что это история, беспрецедентная по своей трагичности и жестокости. Двое молодых людей обвиняются в убийстве. Причем настолько жестоком убийстве, что даже среди взрослых в 21-м веке такие случаи крайне редки. Однако, по словам адвокатов, смерть жертвы наступила по неосторожности. Ситуация просто вышла из-под контроля, сообщает Rus.Postimees.

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В мае 2025 года прекратит свою работу сервис текстовой, голосовой и видеосвязи Skype, приобретенный американской технологической компанией Microsoft у эстонских основателей в 2011 году.

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Американский актер, лауреат премии "Оскар" Джин Хэкмен и его жена, пианистка Бетси Аракава, найденные мертвыми в своем доме в американском штате Нью-Мексико, не получили никаких внешних травм, о чем говорится в заключении предварительного медицинского обследования, пишет PA MEDIA/DPA.

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TVNET+ ранее анализировал языковую ситуацию в Латвии: латышский остается главным, но английский стремительно распространяется среди молодежи, тогда как русский теряет позиции и становится бытовым. Это порождает новый вопрос: сможет ли теперь латышский язык выдержать конкуренцию с английским в ближайшие 10-20 лет?