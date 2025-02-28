Последний день зимы был насыщен событиями. "Новое Единство" выдвинуло очередного кандидата на пост министра образования, Дональд Трамп еще на год продлил ряд санкций против России, а в центре Риги в жилом доме вспыхнул крупный пожар. Об этих и других новостях пятницы, 28 февраля, читайте в вечернем дайджесте RUS TVNET.
Главное за 28 февраля ⟩ Пожар в центре Риги, Трамп и Зеленский проводят переговоры и кто станет новым министром образования
Новости Латвии:
Партия "Новое Единство" выдвинула на пост министра образования и науки парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде, говорится в распространенном в пятницу, 28 февраля, заявлении партии.
После скандала в Рижской 71-й средней школе, где учитель истории включил школьникам гимн Украины и один из учеников это заснял, школа выступила с публичным сообщением по поводу сложившейся ситуации.
В пятницу, 28 февраля, в центре Риги большие силы спасателей были направлены на тушение пожара в жилом доме, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Утром в пятницу, 28 февраля, самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic, направлявшийся в Барселону, Испания, из-за возможных технических проблем вернулся в Ригу, сообщил агентству LETA представитель авиакомпании Аугустс Зилбертс.
По заявлению нескольких депутатов Сейма от Национального объединения (НС) Рижское региональное управление Государственной полиции возбудило уголовное дело против художника и доцента Латвийской академии художеств Кристиана Бректе за видео, размещенное в социальных сетях TikTok и Facebook, сообщает портал Satori.
За рубежом:
Президент США Дональд Трамп в четверг еще на год продлил некоторые санкции, введенные против России, реагируя на ее "действия и политику" в отношении Украины, пишет DW.
Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что он и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине во время визита украинского президента в Белый дом в пятницу.
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