Прикосновения, каменное лицо и письмо от Карла. Политический театр Стармера на встрече с Трампом в Белом доме

Он чувствует себя как рыба в воде на политической сцене, отвечая на поток журналистских вопросов. А его гости при этом сидят рядом, иногда получают возможность вставить пару слов, а порой стараются сохранить каменное выражение лица в надежде, что хозяин не скажет чего-нибудь такого, что потребует от них немедленного вмешательства и публичного возражения.

Принимая Стармера в Белом доме, Трамп источал обаяние и теплоту.

В свою очередь премьер-министр тоже не жалел для него комплиментов и дифирамбов. Хотя он не мог сравниться с французским президентом Эмманюэлем Макроном, который постоянно брал Трампа за коленку и хлопал его по плечу, настолько тесного телесного контакта Стармера с иностранным лидером я еще не наблюдал.

Премьер-министр Великобритании был театрально обходителен с хозяином Белого дома. Со сценическим драматизмом он преподнес ему письмо от короля Карла с приглашением нанести еще один государственный визит.

Стармер торжественно вручил Трампу письмо от короля Карла Фото: PA Media

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В сценарии, который был уготован Стармеру, ему пришлось быть актером и государственным деятелем одновременно.

Если говорить о конкретных вопросах, неожиданным подарком Лондону стали слова Трампа в поддержку решения Британии о дорогостоящей передаче Маврикию остовов Чагос в Индийском океане.