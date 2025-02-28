Фото и видео Пять жителей запросили временное жилье после пожара на улице Виландес

Огонь бушевал в двух стоящих рядом зданиях на улицах Виландес и Рупниецибас. Спасателям потребовалось три с половиной часа, чтобы локализовать пламя.

"Сложности заключались в том, что каждое из этих зданий имеет сложную планировку, каждое из них индивидуально, а чердачные конструкции неоднократно перестраивались и украшены всевозможными декоративными выступами и надстройками. Это затрудняло само тушение", - рассказал старший инспектор служебного отдела Рижского регионального управления VUGD Кристап Калванс.

По его словам, на место происшествия были направлены восемь автоцистерн и три автокрана, чтобы спасатели смогли получить доступ к крыше и начать работы по тушению.

Видео (здесь и далее): Пожар на улицах Виландес и Рупниецибас

В одной из квартир прорвало водопровод, что еще больше увеличило количество воды, уже поступающей в здание. В результате здание залито до самой подземной парковки.

Галерея: Пожар на улицах Виландес и Рупниецибас

Пока рано говорить о причинах пожара, но, по неофициальным данным, рассматриваются две версии - неисправность электрооборудования или ошибка при ремонте.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!