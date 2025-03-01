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Украинские дети столкнулись с травлей в русской школе в Эстонии. Что говорит директор?

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По словам Виктории, сначала ее детей обижали словесно. Иллюстративное фото.
По словам Виктории, сначала ее детей обижали словесно. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читательница Rus.Postimees Виктория поделилась с редакцией крайне неприятной историей: в школе ее детей уже более полугода травят на национальной почве. Директор школы, в свою очередь, заявила, что конфликт уже урегулирован и все необходимые беседы проведены. Rus.Postimees разобрался в ситуации.

Виктория начала рассказ с того, что с нового учебного года ее сыновья-близнецы перешли в Таллиннский Линнамяэский русский лицей в 5 "д" класс, где с самого начала их начали обижать три одноклассника. Причиной этому Виктория назвала национальность: она вместе с детьми в марте 2022 года переехала в Эстонию из Украины.

"Сначала детей обижали словесно, говорили: "Вы из Украины приехали за нашими налогами, вам нужны наши пособия, у вас нет никакой войны, а Путин вас защищает". Один из них поднял стул со словами: "Если я разобью тебе голову, интересно, потечет желто-голубая кровь или обычная", - описала она ситуацию.

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