Читательница Rus.Postimees Виктория поделилась с редакцией крайне неприятной историей: в школе ее детей уже более полугода травят на национальной почве. Директор школы, в свою очередь, заявила, что конфликт уже урегулирован и все необходимые беседы проведены. Rus.Postimees разобрался в ситуации.
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Украинские дети столкнулись с травлей в русской школе в Эстонии. Что говорит директор?
Виктория начала рассказ с того, что с нового учебного года ее сыновья-близнецы перешли в Таллиннский Линнамяэский русский лицей в 5 "д" класс, где с самого начала их начали обижать три одноклассника. Причиной этому Виктория назвала национальность: она вместе с детьми в марте 2022 года переехала в Эстонию из Украины.