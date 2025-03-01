Нацобъединение призывало показывать в кинотеатрах не менее 20% фильмов на латышском языке

В настоящее время большинство фильмов, за исключением анимационных работ для детской аудитории, показываются в кинотеатрах на оригинальном языке с субтитрами на латышском и русском языках.

Нацобъединение подала поправки в Закон о кино, чтобы "обеспечить демонстрацию фильмов на государственном языке, а также улучшить доступность фильмов для жителей Латвии с нарушениями слуха, предоставляя им субтитры на государственном языке".

Предложение предусматривает, что фильмы в кинотеатрах и других публичных местах могут демонстрироваться на оригинальном языке, но не более 80% от общего числа сеансов в конкретный день. Законопроект предусматривает исключения для международных кинофестивалей.

Нацобъединение предлагает закрепить в законе, что

публично демонстрируемые фильмы должны иметь субтитры на государственном языке, чтобы обеспечить доступность фильмов для слабослышащих.

По словам Нацобъединения, законопроект был разработан в ответ на жалобы неправительственных организаций и жителей на доминирующее положение русского языка в кинотеатрах, где фильмы для детей и взрослых с высокой долей демонстрируются на русском языке.

Разработанный законопроект, по мнению Нацобъединения, приведет в порядок текущее законодательство, в котором не урегулированы вопросы языка демонстрации фильмов и субтитров, а также предотвратит "доминирование языка третьих стран над государственным языком Латвии".

Читайте также Общество Кина не будет? Что означает инициатива Нацобъединения для кинотеатров

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!