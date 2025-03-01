В горнолыжном курорте штата Вермонт США протестами встретили вице-президента США Джей Ди Вэнса, который вместе с семьей отправился в отпуск после того, как в пятницу, 28 февраля, в Белом доме вместе с президентом Дональдом Трампом вступил в беспрецедентно резкую словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Семью вице-президента США на курорте в Вермонте встретили протестующие
Как сообщает местный телеканал WCAX, семью Вэнса в штате Вермонт встретили несколько сотен протестующих с плакатами и символикой в поддержку Украины.
Протестующие сопровождали семью Вэнса по обочине дороги вплоть до курорта, где также собрались десятки демонстрантов.
Как сообщает телеканал Fox News, из-за протестов семья Вэнса перенесла лыжный отдых в другое место, которое не разглашается.
На плакатах протестующих были такие лозунги, как "Вэнс - предатель, катайтесь на лыжах в России", "Вэнс - позор для нашей страны", "За Путина никто не голосовал" и другие.
Уже сообщалось, что президент Украины Зеленский встретился с Трампом и вице-президентом США Джеймсом Бушем в Белом доме в пятницу, 28 февраля, но преждевременно покинул его после публичной ссоры. Американские СМИ сообщили, что чиновники администрации Трампа попросили Зеленского уйти.
🚨 BREAKING: After torpedoing yesterday’s meeting with Zelensky, JD Vance fled to Vermont for vacation—only to be met by hundreds of furious protesters.— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) March 1, 2025
Couldn’t have happened to a better guy! pic.twitter.com/dv5mVIFeSl
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