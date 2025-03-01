Сб, 1.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Семью вице-президента США на курорте в Вермонте встретили протестующие

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Семью вице-президента США на курорте в Вермонте встретили протестующие
Семью вице-президента США на курорте в Вермонте встретили протестующие Фото: @ChrisDJackson

В горнолыжном курорте штата Вермонт США протестами встретили вице-президента США Джей Ди Вэнса, который вместе с семьей отправился в отпуск после того, как в пятницу, 28 февраля, в Белом доме вместе с президентом Дональдом Трампом вступил в беспрецедентно резкую словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает местный телеканал WCAX, семью Вэнса в штате Вермонт встретили несколько сотен протестующих с плакатами и символикой в поддержку Украины.

Протестующие сопровождали семью Вэнса по обочине дороги вплоть до курорта, где также собрались десятки демонстрантов.

Как сообщает телеканал Fox News, из-за протестов семья Вэнса перенесла лыжный отдых в другое место, которое не разглашается.

На плакатах протестующих были такие лозунги, как "Вэнс - предатель, катайтесь на лыжах в России", "Вэнс - позор для нашей страны", "За Путина никто не голосовал" и другие.

Читайте также

Уже сообщалось, что президент Украины Зеленский встретился с Трампом и вице-президентом США Джеймсом Бушем в Белом доме в пятницу, 28 февраля, но преждевременно покинул его после публичной ссоры. Американские СМИ сообщили, что чиновники администрации Трампа попросили Зеленского уйти.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх