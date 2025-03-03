Латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар", победив в категории "Лучший мультфильм".
"Поток" в категории "Лучший мультфильм" конкурировал с мультфильмами "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки". "Дикий робот" считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.
Также "Поток" был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм", но там победитель пока не известен.
Церемония пока идет, известные лауреаты указаны ниже.
Лучший актер второго плана - Киран Калкин ("Настоящая боль");
Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес");
Лучший анимационный фильм - "Поток";
Лучший оригинальный сценарий - "Анора";
Лучший адаптированный сценарий - "Конклав";
Лучший монтаж - "Анора";
Лучший дизайн костюмов - "Злая: Сказка о ведьме Запада";
Лучший грим и прически - "Субстанция";
Лучший короткометражный анимационный фильм - "В тени кипариса".
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