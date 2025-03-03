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"Поток" принес Латвии первый "Оскар"! (1)

Обновлено 3 марта 2025, 03:45
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Кот из "Потока" смотрит на "Оскар"
Кот из "Потока" смотрит на "Оскар" Фото: publicitātes foto/TVNET kolāža

Латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар", победив в категории "Лучший мультфильм".

"Поток" в категории "Лучший мультфильм" конкурировал с мультфильмами "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки". "Дикий робот" считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.

Также "Поток" был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм", но там победитель пока не известен.

Церемония пока идет, известные лауреаты указаны ниже.

Лучший актер второго плана - Киран Калкин ("Настоящая боль");

Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес");

Лучший анимационный фильм - "Поток";

Лучший оригинальный сценарий - "Анора";

Лучший адаптированный сценарий - "Конклав";

Лучший монтаж - "Анора";

Лучший дизайн костюмов - "Злая: Сказка о ведьме Запада";

Лучший грим и прически - "Субстанция";

Лучший короткометражный анимационный фильм - "В тени кипариса".

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