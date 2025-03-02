Команда номинированного на престижную премию "Оскар" фильма "Поток" поделилась фото незадолго до начала церемонии.
Команда "Потока" публикует фото незадолго до церемонии "Оскар"
Режиссер Гинтс Зилбалодис поделился фотографией, на которой он запечатлен вместе с продюсером Матисом Кажей в гармонирующих нарядах - внутреннюю сторону их пиджаков украшает знаменитый кот из "Потока". Кроме того, запонки также выполнены в форме кота.
А накануне вручения премии "Оскар" команда анимационного фильма "Поток" собралась в Лос-Анджелесе на специальную фотосессию с огромным надувным главным героем фильма - темно-серым котом.
Фотографии были опубликованы в социальных сетях режиссера Гинта Зилбалодиса, продюсера Матиса Кажи и других создателей фильма.
Как уже сообщалось, торжественное мероприятие начнется в 16:00 по местному времени (в 2:00 ночи по латвийскому времени).
В этом году на "Оскар" в двух номинациях претендует полнометражный анимационный фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток". Это первый в истории латвийский кинопроект, который вошел в число номинантов Американской киноакадемии, причем сразу в двух категориях - "Лучший полнометражный анимационный фильм" и "Лучший иностранный фильм".
Трансляцию церемонии в странах Балтии обеспечит телеканал Filmzone, который доступен в Латвии через стриминговые платформы Tet TV+, LMT Viedtelevīzija и Go3.
В Лос-Анджелесе на церемонии вручения "Оскара" лично присутствуют режиссер Гинтс Зилбалодис, продюсер Матисс Кажа, команда художников-аниматоров, а также министр культуры Латвии Агнесе Лаце ("Прогрессивные") и глава NKC Дита Риетума. Аккредитацию на освещение события получила также съемочная группа Латвийского общественного телевидения.
Церемония "Оскар" проводится в Dolby Theatre с 2001 года. Это культурное пространство расположено в центре Ovation Hollywood - знаковой локации американского кинематографа.
Латвия подает официальные заявки на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" уже в 16-й раз. С 2010 года латвийские фильмы регулярно участвуют в отборе, но впервые в истории страна вошла в финальную пятерку номинантов.
В этой категории, помимо мультфильма "Поток", представлены фильмы из Бразилии, Дании, Германии и Франции.
В борьбе за "Лучший полнометражный анимационный фильм" латвийскому проекту предстоит конкурировать с голливудскими блокбастерами - "Головоломка 2", "Дикий робот", а также с австралийской картиной "Мемуары улитки" и новой работой британской студии Aardman Animations "Уоллес и Громит: Месть пернатого".
"Поток" был впервые представлен на Каннском кинофестивале, где вошел в программу Un Certain Regard. После успешного дебюта мультфильм отправился в международное турне, за время которого завоевал более 70 наград на различных континентах.
Фильм не только покорил фестивальную сцену, но и продемонстрировал значительные коммерческие успехи. Продажи билетов и кассовые сборы в разных странах побили рекорды, а права на распространение в США вскоре после Канн приобрели компании Sideshow и Janus Films.
На данный момент "Поток" демонстрируется или вскоре появится в кинотеатрах 45 стран мира. Особенный успех мультфильм имел в Мексике, где за первые две недели проката его посмотрело более миллиона зрителей.
С момента национальной премьеры в августе 2024 года "Поток" уже 26 недель держится в репертуаре латвийских кинотеатров и остается одной из самых популярных картин. В Латвии на сеансах мультфильма побывало более 320 000 зрителей, что делает его самым успешным фильмом последних 30 лет в стране.
"Поток" также получил признание национальной кинопремии "Большой Кристап", на которую он был выдвинут в семи номинациях и одержал победу в шести, включая "Лучший анимационный фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура", "Лучший звук", "Лучшая музыка", а также удостоился приза зрительских симпатий.
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