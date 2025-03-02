Команда "Потока" публикует фото незадолго до церемонии "Оскар"

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В Лос-Анджелесе на церемонии вручения "Оскара" лично присутствуют режиссер Гинтс Зилбалодис, продюсер Матисс Кажа, команда художников-аниматоров, а также министр культуры Латвии Агнесе Лаце ("Прогрессивные") и глава NKC Дита Риетума. Аккредитацию на освещение события получила также съемочная группа Латвийского общественного телевидения.

Церемония "Оскар" проводится в Dolby Theatre с 2001 года. Это культурное пространство расположено в центре Ovation Hollywood - знаковой локации американского кинематографа.

Латвия подает официальные заявки на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" уже в 16-й раз. С 2010 года латвийские фильмы регулярно участвуют в отборе, но впервые в истории страна вошла в финальную пятерку номинантов.

В этой категории, помимо мультфильма "Поток", представлены фильмы из Бразилии, Дании, Германии и Франции.

В борьбе за "Лучший полнометражный анимационный фильм" латвийскому проекту предстоит конкурировать с голливудскими блокбастерами - "Головоломка 2", "Дикий робот", а также с австралийской картиной "Мемуары улитки" и новой работой британской студии Aardman Animations "Уоллес и Громит: Месть пернатого".

"Поток" был впервые представлен на Каннском кинофестивале, где вошел в программу Un Certain Regard. После успешного дебюта мультфильм отправился в международное турне, за время которого завоевал более 70 наград на различных континентах.