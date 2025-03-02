Актер Хэкмен и его жена умерли за несколько дней до того, как их нашли

Шериф округа в пятницу, 28 февраля, заявил, что пара была "мертва уже какое-то время". По его словам, тело 63-летней Аракавы начало разлагаться, а ее руки и стопы начали "мумифицироваться".

Офис шерифа округа подтвердил смерть актера, его жены и их собаки в ночь на 27 февраля.

На теле 94-летнего Хэкмена также были обнаружены "очевидные признаки смерти", аналогичные тем, что наблюдались у его супруги.

Ранее сообщалось, что при первоначальном медицинском осмотре не было выявлено внешних травм.

"Было проведено вскрытие. Первоначальные результаты показывают, что ни у одного из них не было никаких внешних травм", - сообщили в офисе шерифа округа Санта-Фе.

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После обнаружения тел газовая компания Нью-Мексико проверила газовые линии внутри и вокруг дома и не обнаружила никаких признаков проблем.

Хэкмен был найден мертвым в коридоре, а его жена - возле обогревателя.

Джин Хэкмен - один из самых популярных и успешных актеров второй половины XX века, двухкратный номинант на "Оскар" (в 1972 году актера наградили за главную роль в фильме "Французский связной", в 1993-м - за роль второго плана в фильме "Непрощенный").

Хэкмен известен также благодаря ролям в фильмах "Миссисипи в огне", "Мост слишком далеко", "Семейка Тетенбаум", "Ночные ходы", "Бонни и Клайд" и "Враг государства".

Бетси Аракава была второй женой Хэкмена. Они поженились в 1991 году. У актера осталось трое детей - Кристофер, Элизабет Джин и Лесли Энн - от его покойной бывшей жены Файе Мальтезе.

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