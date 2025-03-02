Криминальное дело против предпринимателя, обвиняемого в неуплате налогов, что привело к ущербу для государства в размере 56 326 евро, будет рассмотрено Рижским городским судом. Первое заседание назначено на 23 сентября в 10:00, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию суда.
Осенью в Риге начнется суд над бизнесменом за неуплату налогов на 56 326 евро
Согласно предъявленному обвинению, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года мужчина, будучи должностным лицом коммерческого общества SIA, организовывал хозяйственную деятельность компании и отвечал за подачу деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС), а также за расчет и уплату НДС и налога на прибыль предприятий (UIN) в государственный бюджет.
В Государственную налоговую службу были поданы фиктивные декларации, в которых предприниматель скрыл реальные доходы компании, что привело к значительным финансовым потерям для бюджета страны.
Поскольку преступление было совершено в интересах юридического лица, было начато разбирательство о применении к компании принудительных мер воздействия.
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