Состояние папы Франциска стабильно, сообщает Ватикан

"Папа продолжает отдыхать", - говорится в последнем официальном бюллетене Святого Престола о состоянии 88-летнего понтифика.

Накануне, в субботу вечером, Ватикан сообщил, что папа по-прежнему получает кислородную терапию, но у него нет лихорадки, он употребляет пищу и молится.

Врачи отметили, что у Франциска не наблюдается повышенного уровня лейкоцитов, что обычно свидетельствует об активной борьбе организма с инфекцией.

Напомним, что 14 февраля понтифика госпитализировали в римскую клинику Джемелли с бронхитом, который вскоре перешел в двустороннюю пневмонию.

На прошлых выходных Ватикан сообщал, что состояние Франциска было критическим - у него возникли серьезные проблемы с дыханием, и ему потребовалось переливание крови.

Хотя в последующие дни наблюдалось постепенное улучшение, в пятницу появились тревожные новости: Ватикан подтвердил, что понтифик перенес острый дыхательный криз, сопровождавшийся рвотой.

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