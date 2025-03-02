Суд рассмотрит дело главреда "Sputnik Латвия", осужденного за нарушение санкций ЕС

По данным обвинения, Роженцов использовал различные схемы, чтобы обходить санкции и получать оплату за работу, связанную с деятельностью информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному агентству "Россия Сегодня"

Для этого он заключал контракты на оказание услуг, которые позволяли ему получать гонорары за подготовку материалов для российских СМИ, несмотря на действующие санкции.

В прокуратуре пояснили, что договоры предусматривали, что Роженцов будет создавать контент по экономическим, культурным и социальным темам, касающимся латышских эмигрантов и их потомков в России.

Кроме того, он занимался редакционной работой, подбирал и размещал тексты и мультимедийные материалы на сайтах, контролируемых Россией.

В период с 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года он продолжал исполнять обязанности главного редактора Sputnik Латвия, подготавливая публикации, редактируя материалы и загружая их на сайты медиагруппы "Россия Сегодня".

По мнению обвинения, таким образом Роженцов непосредственно способствовал работе агентства "Россия Сегодня", помогая реализовывать информационную политику России.