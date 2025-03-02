Курземский окружной суд 19 мая в 10:00 начнет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор первой инстанции, по которому главный редактор пропагандистского портала "Sputnik Латвия", гражданин Латвии Валентин Роженцов, был осужден на два года лишения свободы за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС). Об этом агентство LETA выяснило в суде.
Суд рассмотрит дело главреда "Sputnik Латвия", осужденного за нарушение санкций ЕС
По данным обвинения, Роженцов использовал различные схемы, чтобы обходить санкции и получать оплату за работу, связанную с деятельностью информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному агентству "Россия Сегодня"
Для этого он заключал контракты на оказание услуг, которые позволяли ему получать гонорары за подготовку материалов для российских СМИ, несмотря на действующие санкции.
В прокуратуре пояснили, что договоры предусматривали, что Роженцов будет создавать контент по экономическим, культурным и социальным темам, касающимся латышских эмигрантов и их потомков в России.
Кроме того, он занимался редакционной работой, подбирал и размещал тексты и мультимедийные материалы на сайтах, контролируемых Россией.
В период с 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года он продолжал исполнять обязанности главного редактора Sputnik Латвия, подготавливая публикации, редактируя материалы и загружая их на сайты медиагруппы "Россия Сегодня".
По мнению обвинения, таким образом Роженцов непосредственно способствовал работе агентства "Россия Сегодня", помогая реализовывать информационную политику России.
В обвинительном заключении указано, что генеральный директор "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев находится под санкциями ЕС. Следовательно, работа на агентство и публикация материалов в его интересах фактически означают предоставление экономических ресурсов лицу, находящемуся под санкциями.
Таким образом, Роженцов, будучи мотивирован жаждой наживы, нарушил санкции ЕС, продолжая выполнять редакционные функции и обеспечивать распространение российских пропагандистских материалов, утверждает прокуратура.
Судебный процесс по аналогичному обвинению ведется в Рижском городском суде в отношении бывшего главного редактора портала Baltnews Андрея Яковлева.
В том же суде рассматривается дело против пророссийского активиста Владимира Линдермана, которому также инкриминируют нарушение санкций ЕС.
16 января 2020 года Государственная служба безопасности Латвии (VDD) возбудила уголовное дело против группы граждан Латвии, сотрудничавших с российскими пропагандистскими ресурсами Sputnik и Baltnews.
На тот момент генеральным директором агентства "Россия Сегодня" был Дмитрий Киселев, близкий соратник диктатора России Владимира Путина.
Санкции ЕС против Киселева были введены за использование подконтрольных ему медиа для продвижения агрессивной внешней политики России, в том числе подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
В сентябре 2021 года материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру, которая возбудила дела против 14 человек.
Среди обвиняемых - бывший главред Baltnews Андрей Яковлев, пророссийский активист Владимир Линдерман и другие лица.
Некоторые из них уже осуждены и отбывают наказание.
Еще один обвиняемый - бывший редактор Baltnews Андрей Солопенко.
Его дело будет рассмотрено Рижским городским судом 20 мая в 10:00.
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